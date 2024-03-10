سفرهای نوروزی با رعایت حرمت ماه مبارک رمضان انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن شاهی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد پیشگیری از وقوع جرایم با اشاره به اینکه امسال تعطیلات نوروز با ایام ماه مبارک رمضان همزمان است اظهار کرد: با عنایت به اهمیت موضوع خدمات سفر و رعایت حال روزه داران پیش بینی و برنامهریزی های لازم توسط دستگاههای اجرایی ضروری است.
وی با بیان اینکه کلیه دستگاههای اجرایی با یکدیگر هماهنگ باشند افزود: بازرسیهای مستمر از سطح شهرستان به عمل آید تا جلوی گرانی فروشی و کم فروشی و احتکار گرفته شود.
دادستان شهرستان نمین با بیان اینکه بازرسی به طور مستمر تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه داشته باشد افزود: بازرسان هرگونه تخلف را برای رسیدگی، به تعزیرات اطلاع دهند تا آرامش روانی بر بازار حاکم شود.
وی با اشاره به اینکه دستگاههای ذیربط تمهیدات لازم را برای ذخیره سازی اقلام ضروری داشته باشند ادامه داد: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلف صنفی به ستاد خبری اداره صنعت، معدن و تجارت در میان بگذارند.
دادستان شهرستان نمین به وضعیت جادههای بین شهری و داخل شهر اشاره افزود: جهت جلوگیری از حوادث ناگوار رانندگی نقاط حادثه خیز راههای شهرستان در این روزهای باقیمانده مورد توجه ستاد خدمات نوروزی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه کلیه مسئولین از هر گونه بزهکاری در حوزه وظایف خود پیشگیری کنند افزود: دستگاههای اجرایی و نهادها با همکاری یکدیگر شرایطی شایسته مردم شهرستان و مسافران عزیز در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان فراهم نمایند.
والدین مراقب فرزندان خود باشند
افشین ورزند در ادامه جلسه ستاد پیشگیری از وقوع جرایم اظهار کرد: ستاد بازرسی شهرستان علاوه بر گوشت، مرغ، لبنیات و میوه به اقلام ضروری و پرمصرف مردم در ایام ماه مبارک رمضان نظارت داشته باشند.
وی به ترویج فرهنگ روزه داری تاکید و افزود: مردم و مسافران از تظاهر به روزهخواری در این ایام پرهیز کنند و رستورانها و کلیه اماکن پذیرایی با توجه به پروتکلهای ارائه شده خدماترسانی انجام دهند.
افشین ورزند با بیان اینکه اقدامات ویژه نوروز در شهر نمود پیدا کند افزود: جهت صرفهجویی در منابع و جلوگیری از دوباره کاری کلیه دستگاههای اجرایی و نهادهای دولتی هماهنگی و هم بستگی لازم را با یکدیگر داشته باشند.
وی با بیان اینکه سفرهای نوروزی باید با حفظ حرمت ماه مبارک رمضان انجام شود افزود: تمامی دستگاههای امدادی و آتش نشانی در آمادگی کامل باشند.
وی با بیان اینکه خانوارها نسبت به رعایت موارد حائز اهمیت در ایام نوروز و چهارشنبه سوری اقدام کنند افزود: خانوادهها مراقب فرزندان خود باشند بخاطر چند دقیقه شادی اجازه ندهند یک عمر پشیمانی به بار نیاید.
