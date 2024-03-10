یادمان شهدای گمنام «شیرینو »کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای اسلامی شهر شیرینو بعد از ظهر یکشنبه در این مراسم خطاب به معاون وزیر گفت: صنعت باید نگاه ویژه‌تری به شیرینو داشته باشد زیرا شیرینو هم در دل این صنعت قرار گرفته و هم محل اسکان اکثر پتروشیمی‌ها است.

ابراهیم بهمنی ادامه داد: زیبنده این مردم نیست که بهترین میزبانان صنعت باشند و مشکلاتشان روز به روز بیشتر شود.

وی گفت: کمترین نگاه صنعت، به مردم شیرینو بوده و باید این نگاه تغییر کند.

بهمنی گفت: چرا باید افتتاح یک مرکز جامع سلامت اینقدر زمانبر شود؟ مگر نیروی صنعت از همین مراکز استفاده نخواهند کرد؟ بهتر است، مدیران صنعت در کنار ما برای ارتقا کیفیت زندگی مردم بومی و پرسنل ساکن خود صنعت تلاش کنند.

این مراسم با حضور مدیرکل تشریفات دفتر مقام معظم رهبری، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مدیرعامل شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد، بخشدار سیراف و رئیس شورای اسلامی شهر شیرینو و جمعی از مردم شریف شیرینو ببرگزار شد.

یادمان شهدای گمنام شیرینو به همت هلدینگ خلیج فارس و توسط شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد در راستای توجه به ایفای مسوولیت‌های اجتماعی احداث خواهد شد

این یادمان بیش از چند سال با قول و وعده‌های سازمان منطقه ویژه بلاتکلیف مانده بود.