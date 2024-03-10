مصرف گوشت لاکپشت دریایی ۹ نفر را به کام مرگ کشاند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دکتر حاجی باکاری، پزشک ارشد منطقه امکوانی واقع در جزیر «پمبا» در مجمع‌الجزایرنیمه خودمختار زنگبار در تانزانیا اعلام کرد که هشت کودک و یک بزرگسال به‌دلیل مصرف گوشت لاکپشت دریایی جان خود را از دست دادند و ۸۷ نفر دیگر نیز بستری شدند.

گوشت لاکپشت دریایی یکی از غذاهای لذیذ بین اهالی مجمع‌الجزایر زنگبار در تانزانیا است؛ هرچند که مصرف آن هرازگاه به دلیل ایجاد یک مسمومیت غذایی موسوم به chelonitoxism به مرگ و میر می‌انجامد.

فرد بزرگسالی که در پی مصرف این ماده غذایی جان خود را از دست داد، مادر کودکی است که خود پیشتر دچار خفگی شده بود. به گفته باکاری، نتایج آزمایش تایید کرده است که تمام قربانیان از این گوشت مصرف کرده بودند.

مقامات این مجمع‌الجزایر با اعزام یک تیم مدیریت بحران به منطقه، از مردم خواستند تا از مصرف گوشت لاکپشت دریایی اجتناب کنند. در نوامبر ۲۰۲۱، هفت نفر از جمله یک کودک سه ساله پس از مصرف گوشت لاکپشت جان خود را از دست داد.