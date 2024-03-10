جشن ماه مبارک رمضان باید به شکل فراگیر برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید حسن عاملی عصر یکشنبه در آئین استقبال از ماه مبارک رمضان در مهدیه اردبیل، اظهار کرد: نباید جوانان و نوجوانان ما تنها به بعد تشنگی و گرسنگی ماه مبارک رمضان بیندیشند بلکه فراتر از این ظواهر، اصلاح اخلاق، رفتار و ادب در سایه امساک از مادیات است که انسان را به بالاترین درجه شرافت می‌رساند.

وی به سه دستاورد ماه رمضان در قالب برکت، رحمت و مغفرت الهی بر جان تشنه انسان‌های حر و آزاده اشاره کرد و گفت: در این ماه نه تنها بشریت با نزدیک شدن به معالم ارزشی انسانی درجه بالاتر پیدا می‌کند بلکه با انجام تکلیف الهی سعی می‌کند تا هر چه بهتر و شایسته‌تر به معبود خود نزدیک شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل تصریح کرد: دستیابی به این شرافت و عظمت جشن بزرگی می‌خواهد که متأسفانه امروز در شهرها و روستاها خبری از این جشن و سرور در آستانه ماه مبارک رمضان نیست و اگر شورا و شهرداری همت نکنند، دستگاه‌های فرهنگی در این حوزه به خواب غفلت رفته‌اند.

آیت‌الله عاملی افزود: در ماه مبارک رمضان باید آثار سرور و نشاط در جامعه ملموس باشد و همه به حرمت این ماه سعی کنند تا بهترین فضیلت‌ها را با خود همراه داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در این ماه خداوند سفره عظیمی را برای انسان‌ها و خلقت باز کرده تا بتوانند از جرعه جرعه این مبانی معرفتی و اخلاقی استفاده کرده و خود را در این ماه به اوج طهارت برسانند.

آیت‌الله عاملی اضافه کرد: برکت و مغفرت در این ماه تمام‌نشدنی است و خداوند متعال به خاطر نزول آیات قرآن کریم در ماه رمضان هزاران انسان را از دوزخ نجات داده و در مسیر سعادت و خوشبختی قرار می‌دهد.

وی بیان کرد: بزرگان ما نه تنها با ورود ماه مبارک رمضان کینه و کدورت را از خود دور می‌کردند بلکه سعی داشتند از لحظه به لحظه این ماه با برکت استفاده کرده و به عنوان ذخیره اعمال از آن بهره بگیرند.

آیت‌الله عاملی در ادامه سخنان خود یادآور شد: در این ماه رحمت عام و خاص خداوند و برکت الهی فوران می‌کند و برخلاف سایر ادیان که خداوند برای آنها مائده آسمانی فرستاده، برای انسان کامل معالم اخلاقی و معرفتی را نصیب کرده تا با ورود این ماه بتواند از آن بهره بگیرد.

وی تصریح کرد: باید اسباب جشن را در این ماه مهیا کنیم چرا که خداوند متعال به بشریت عنایتی بی‌حد و حصر داشته و در زمان افطار جان تمیز و طاهر انسان‌ها را پذیرا بوده و صدها انسان گناهکار را از آتش دوزخ نجات می‌دهد.

آیت‌الله عاملی آثار پرخیر و برکت ماه مبارک رمضان را در پرهیز از گناه و امساک از معاصی یادآور شد و افزود: بزرگترین صحت و عافیت در گرسنگی است و قطعاً پزشکان متخصص ما باید در این زمینه واقع‌بینانه و درست مسائل را تشریح کرده و مردم را بیشتر با آثار و برکات روزه‌داری آشنا کنند.

امام جمعه اردبیل به برپایی نمایشگاه قرآن و ضرورت برپایی مجالس و محافل انس با قرآن را برای هیأت امنای مساجد یادآور شد و خاطرنشان کرد: در کنار سخنرانی علما و برپایی محفل قرآن، شایسته است خیران در پویش نذر نان نیز شرکت کرده و در این زمینه تلاش و کوششی مضاعف داشته باشند.