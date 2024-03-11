به گزارش خبرنگار مهر، سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی فراجا اهم اقدامات و عملکرد یک ساله پلیس را تشریح کرد و گفت: تمرکز جدی بر افزایش ضریب احساس امنیت اجتماعی مد نظر قرار دارد و مهمترین خواست عمومی جامعه از پلیس با کلیدواژه ترکیبی مبارزه مؤثر با سرقت و تلاش عینی برای ارائه خدمات ارزان پلیس به مردم از مرز تا مرکز از اهم برنامه‌های پلیس بوده است.

سردار منتظرالمهدی با اشاره به اینکه ۹۲ درصد جرایم‌جنایی کل کشور کشف می‌شود، گفت: ۸۵ درصد جرایم جعل و کلاهبرداری و ۳۵ درصد کل سرقت‌ها از ابتدای سال تا کنون کشف شده است.

وی با بیان اینکه بانک اطلاعاتی ۷۰۰ نفر از مال‌خران حرفه‌ای در پلیس آگاهی فراجا تشکیل شده است گفت: ۲۵۰ میلیون اطلاعات قطعات از شرکت‌های خودرو ساز برای بهره برداری در طرح پایش لوازم یدکی خودروها اخذ شده است.

معاون اجتماعی فراجا خاطر نشان کرد: با هدف کاهش دغدغه مردم سامان دهی وضعیت مال‌خران و اوراق فروشی‌ها جهت کنترل قیمت قطعات و کاهش سرقت خودروها انجام شده است که البته این اقدامات منجر به دستگیری ۱۸ هزار مالخر اموال مسروقه طی ۱۳ مرحله شد.

منتظرالمهدی از کاهش ۴ درصدی وقوع سرقت نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: همچنین کشف قاپ زنی ۱۲۴ درصد و کشف اتومبیل‌های مسروقه ۸۷ درصد افزایش داشته است.

سخنگوی فراجا همچنین گفت: کشف سرقت‌های مهم ۴۰ درصد و سرقت‌های خرد ۳۳ درصد افزایش داشته است.

افزایش ۴۰ درصدی دستگیری خرده فروشان مواد مخدر

سردار منتظرالمهدی از افزایش ۴۰ درصدی دستگیری خرده فروشان مواد مخدر خبر داد و گفت: دستگیری تعداد ۱۵۰ هزار و ۵۷۴ نفر از خرده فروشان مواد مخدر، افزایش ۱۱۵ درصدی جمع‌آوری ۲۲۱ هزار و ۸۳۹ معتاد متجاهر و کاهش ۱۵ درصدی اخبار ۱۱۰ شهروندان در خصوص جرایم مرتبط با مواد مخدر و همچنین کشف ۵۳۶ هزار کیلوگرم انواع مواد مخدر و روان گردان از عملکرد یک ساله پلیس مبارزه با مواد مخدر است.

وی با بیان اینکه ۸۱۰ باند قاچاقچیان کالای مجرمین و مفسدین اقتصادی توسط پلیس امنیت اقتصادی منهدم شد، گفت: کشف ۳۶۸ درصدی تجهیزات پزشکی، ۲۵ درصدی کشفیات لوازم یدکی قاچاق سبک و سنگین، ۴۲ درصدی کشفیات دارو انسانی، حیوانی، ۱۲ درصدی کشفیات ارز و ۷۹ درصدی کشفیات فرآورده‌های نفتی (سوخت) را در این مدت داشته ایم که افزایش داشته است.

وی ادامه داد: دستگیری بیش از ۸۰ هزار متهم و راه اندازی سامانه تلفنی (۰۹۶۳۰۰) برای رصد و شناسایی برخط جرایم اقتصادی با کمک مردم از دیگر اقدامات پلیس امنیت اقتصادی در ۱۲ ماهه بود.

سخنگوی فراجا از کشف و ضبط کالای قاچاق به ارزش ۲۰۰ هزار میلیارد ریال خبر داد و گفت: ۱۱ درصد کشفیات سوخت و ۱۷ درصد کشفیات مواد مخدر در مرزها افزایش داشته است.

دستگیری ۱۷۱ نفر از اشرار و اعضای گروهک‌های تروریستی

وی با اشاره دستگیری ۱۷۱ نفر از اشرار و اعضای گروهک‌های تروریستی بیان داشت: همچنین ۸۸ درصد هلاکت اشرار، قاچاقچیان سلاح و مواد مخدر افزایش داشته است.

وی در خصوص تجهیزات الحاقی به پلیس گفت: تعداد ۱۰ سامانه رادار زمینی، ۵۲ دستگاه دوربین حرارتی تاکتیکی، ۳۰۱ دستگاه انواع دوربین مرئی، ۹۵ دستگاه دوربین البسه برون خط و ۲۵۹ دوربین مدار بسته جهت تجهیز مقرهای مرزی به پلیس الحاق شد.

سردار منتظرالمهدی با اشاره به تعیین تکلیف پرونده استرداد دستگیری اخراج و مصالحه در پلیس اینترپل گفت: ۴۲ نفر از اتباع ایرانی و خارجی انتقال و ۲۷ نفر از محکومین برای سپری کردن مابقی دوران محکومیتشان حبس شدند.

وی ادامه داد: ارائه بیش از ۱۷ هزار و ۵۰۰ خدمت انتظامی اعم از صدور گواهینامه سو پیشینه بین‌المللی برای اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور به زبان انگلیسی از دیگر اقدامات پلیس اینترپل بود.

سخنگوی فراجا با اشاره رشد ۲۱ درصدی پرونده‌های مکشوفه توسط پلیس فتا گفت: ۴۲۳ فقره پرونده مهم عمده و کثیر الشاکی بررسی و ۹۰۵ نفر در این رابطه کشف و دستگیر شدند.

وی ادامه داد: همچنین ارائه ۳۸۰ برنامه آموزشی و پیشگیرانه در تلویزیون و ۶۰۰ برنامه رادیویی و ۵۰۰ هشدار و زیرنویس در شبکه ملی اجرا و ۸۷ درصد جرایم سایبری منجر به کشف شده از دیگر اقدامات پلیس فتا در ۱۲ ماه سال بود.

افزایش ۲۶ درصدی کشف اسناد مسافرتی و هویتی جعلی

سردار منتظرالمهدی با اشاره به صدور بیش از ۵ میلیون گذرنامه الکترونیک توسط پلیس اماکن و گذرنامه گفت: شاهد کاهش ۳۰ درصدی صدور دفترچه پناهندگی و افزایش ۲۲ درصدی تعداد گروه‌های جهانگردی در قالب تور هستیم.

وی افزود: همچنین افزایش ۳۹ درصدی میزان مسافرین ورودی خارجی به کشور را داشتیم.

وی با اشاره به شناسایی و انهدام باندهای جعل و قاچاق گفت: ۹۴ باند قاچاق انسان شناسایی و همچنین ۲۶ باند جعل مدارک مسافرتی و هویتی جعلی ایرانی و خارجی منهدم شدند.

سردار منتظرالمهدی گفت: ۲۶ درصد کشف اسناد مسافرتی و هویتی جعلی افزایش داشته است و رشد بیش از ۱۰۰۰ درصدی بررسی صلاحیت فنی کسب و کارهای اینترنتی و استار تاپ ها انجام و بررسی بیش از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار درخواست صنفی متقاضیان صدور پروانه کسب و مجوز صورت گرفت.

رشد ۱۷ درصدی اسقاط وسایل نقلیه فرسوده

سردار منتظرالمهدی از ارائه بیش از ۲۰۰ میلیون خدمات ترافیکی و عملیاتی توسط پلیس راهور خبر داد و گفت: ۹۸۰ نقطه حادثه خیز راه‌های برون شهری و ۱۳۰۹ نقطه حادثه خیز درون شهری شناسایی و رفع مشکل شد.

وی افزود: در سطح کشور ۵۳ میلیون نفر دارای گواهینامه رانندگی شدند و همچنین ۸ و نیم درصد افزایش صدور گواهینامه‌های رانندگی جدید را داشتیم.

وی همچنین از رشد ۱۷ درصدی اسقاط وسایل نقلیه فرسوده خبر داد.

سخنگوی فراجا با بیان اینکه بیش از ۵۲ میلیون تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی گرفته شده است، گفت: به طور میانگین در هر دقیقه ۱۰۷ تماس با ۱۱۰ گرفته می‌شود.

وی با اشاره به افزایش ۶۰ درصدی هر تماس با ۱۱۰ در دقیقه خاطرنشان کرد: ۲۱ میلیون تماس منجر به عملیات انتظامی پلیس شد.

وی در خصوص اقدامات یک ساله پلیس پیشگیری در قالب مشاوره و مددکاری اجتماعی گفت: بیش از هفتاد درصد پرونده‌های نزاع در مراکز انتظامی منجر به مصالحه و قضا زدایی شده است.

وی ادامه داد: همچنین شاهد کاهش ۳ درصدی میزان نزاع و درگیری فردی و دسته جمعی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته هستیم.

سردار منتظرالمهدی با اشاره عملکرد ۱۲ ماهه یگان ویژه گفت: کشف ۸۸ درصد آدم ربایی و گروگان‌گیری‌ها با ۱۳ درصد رشد نسبت به سال گذشته و همچنین ۵۶۶ مرحله اقدامات مردم یاری و ۱۱۱۸ مرحله مأموریت مبارزه با انواع قاچاق در کارنامه کاری ۱۲ ماهه این یگان است.

وی از مجهز شدن هوا فراجا به انواع بالگرد جایروپلن، هواپیمای توربو، فالکن و سسنا خبر داد و گفت: بیش از ۴ هزار سورتی پرواز به مدت ۴ هزار و ۵۰۰ ساعت که ۲۸۴۰ ساعت آن مربوط به اجرای عملیات امدادی، انتظامی و شناسایی بوده، صورت گرفته و بیش از ۷۸۰ مصدوم در حوادث مختلف جابجا و جان آنها را با انتقال به مراکز درمانی نجات داده است.

صدور حدود ۷۱۸ هزار کارت هوشمند پایان خدمت

سردار سعید منتظرالمهدی با اشاره به صدور حدود ۷۱۸ هزار کارت هوشمند پایان خدمت در ۱۲ ماهه سال گفت: ۵۶۹ هزار معافیت تحصیلی و ۱۸۶ هزار معافیت دائم و ۱.۱ افزایش میزان معرفی و اعزام مشمولان به خدمت از دیگر اقدامات نظام وظیفه عمومی است.

سخنگوی فراجا در خصوص عملکرد نیروهای بهداد در اربعین حسینی گفت: ۱۴۴۷۷ نفر مورد پشتیبانی بهداشتی و درمانی در اربعین حسینی قرار گرفتند و ۱۷۷۸۳ مورد خدمات ویزیت رایگان پزشک عمومی و دندانپزشکی و غربالگری به عموم مردم در هفته انتظامی انجام شد.

وی در پایان از اهم اقدامات یک ساله معاونت فرهنگی و اجتماعی فراجا به تأسیس باشگاه خبرنگاران دانش آموزی پلیس اشاره کرد و ادامه داد: ایجاد رسانه تعاملی با محوریت و شعار پلیس مردم پایه، اجرای طرح همیاران آرامش برای افزایش کمی و کیفی خدمت انتظامی و مشاوره‌ای به مردم و همچنین ایجاد ۱۱۷ مورد صلح و سازش میان قبایل و طوایف در سطح کشور که دارای نزاع و درگیری‌های قدیمی و پرمخاطره بوده‌اند، در این مدت صورت گرفت.

وی از راه اندازی تلویزیون اینترنتی پلیس در بستر تلوبیون و آپارات خبر داد و گفت: تهیه و تولید تعداد ۲۵۰ برنامه ۱۱۰ ثانیه با پلیس، اجرای برنامه زنگ پلیس به عنوان یک طرح آموزشی و پیشگیرانه در کل کشور و اجرای میدانی در مناطق کم برخوردار، تهیه فیلم، سریال، انیمیشن پلیسی برای آموزش و پیشگیری اجتماعی در گروه‌های سنی مختلف و توسعه برند پلیس تعاملی در کل کشور با نگاهی ملی به جمعیت و جغرافیای ایران از دیگر اقدامات معاونت فرهنگی و اجتماعی فراجا در ۱۲ ماه سال است.