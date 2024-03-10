به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کلانتری عصر یکشنبه در نشست کارگروه طرح ملی ورزش و مردم استان بوشهر اظهار کرد: در توسعه ورزش همگانی، غفلت و در دوره‌های مختلف کوتاهی شده است.

وی گفت: باید سیاست‌ها را در حوزه همگانی بر اساس آمایش سرزمینی و طرح ملی توسعه ورزش برنامه‌ریزی کنیم‌، این سیاست‌ها را شورای عالی ابلاغ می‌کند و ما همه مکلفیم در کنار هم آنها را به درستی اجرا کنیم.

سرپرست دفتر توسعه ورزش‌های همگانی وزارت ورزش و جوانان یادآور شد: این طرح در ۵ استان کشور به‌صورت پایلوت شامل استان‌های سیستان و بلوچستان، بوشهر، فارس، هرمزگان و خراسان شمالی آغاز شده است.

وی گفت: ۳۴ مکان ورزشی در ۱۰ شهرستان استان بوشهر نیز اجرای فاز نخست این طرح را برعهده خواهند داشت و امیدواریم شاهد مشارکت و هم‌افزایی همه دستگاه‌های کارگروه در اجرای موفق این طرح باشم.

کلانتری با اشاره به اصل سوم قانون اساسی آموزش و تربیت بدنی رایگان برای مردم اظهار داشت: توسعه ورزش کشور از مسیر ورزش همگانی می‌گذرد و برای بهره‌مندی از این مهم در شورای عالی ورزش و تربیت بدنی به ریاست شخص رئیس جمهور مصوب شد طرح ملی ورزش و مردم در سراسر کشور اجرایی شود.

سرپرست دفتر توسعه ورزش‌های همگانی وزارت ورزش و جوانان افزود: در مرحله نخست این طرح در ۱۵۰۰ مکان ورزشی و حدود ۶ هزار سانس، برنامه عمومی ورزش صبحگاهی و عصرگاهی برای یک میلیون نفر به‌صورت رایگان ارائه می‌شود.

وی اضافه کرد: تلاش می‌شود در مدت یک سال آینده بیش از ۱۰ میلیون نفر در طرح ملی ورزش و مردم مشارکت کنند.