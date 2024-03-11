امر به معروف بدون دو قطبی سازی/توصیه هایی برای نهی از منکر

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح دوشنبه در جمع دبیران ستاد امر به معروف خراسان جنوبی اظهار کرد: در فرهنگ دینی تاکید فراوانی بر امر به معروف و نهی از منکر شده است که اگر به آن بی توجه شویم بقیه فرایض نیز ضایع میشود.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه پیشگیری از منکر بخشی از کار ما است، گفت: دشمن برای معروفات شبهه سازی کرده است که ما نیز باید برای مقابله با آن تسهیل سازی امر به معروف را داشته باشیم.
توصیههایی برای شیوههای امر به معروف
عبادی بیان کرد: ما باید امر به معروف و نهی از منکر را بدون دو قطبی سازی مدنظر دشمن انجام دهیم و که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در روشهای امر به معروف این نکته را مد نظر دارند.
وی افزود: امر به معروف باید به گونهای باشد که فرد مقابل بداند ما از عمق جان او را دوست داریم و خیر او را میخواهیم.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: شیوه امر به معروف و نهی از منکر باید به گونهای صورت گیرد که در فرد تأثیر بگذارد.
عبادی با بیان اینکه با دو گروه مسئولان و مردم مواجه هستیم، گفت: مدیران و مسئولان باید نسبت به امر به معروف و نهی از منکر زیر مجموعه خود اهتمام داشته باشند.
آموزش شیوههای امر به معروف
وی ادامه داد: در مورد شیوههای امر به معروف و نهی از منکر باید آموزشهای لازم داده شود و کار کارشناسی شده پیگیری شود.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی یادآور شد: اگر نسبت به امر به معروف و نهی از منکر بی توجه شویم کار به جایی میرسد که برای منکر تبلیغ میشود و جای معروف و منکر عوض میشود.
عبادی گفت: جهان امروز حرف دین را می فهمد و آینده برای اسلام است.
مهدی رحیم آبادی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی نیز در این جلسه بیان کرد: در حوزه امر به معروف و نهی از منکر کوچکترین کار مثبت تأثیر خود را نشان میدهد و البته فرصت سوزیهایی نیز رخ داده است.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی بیان کرد: ما به صورت برنامه محور و با اولویت محور کار را پیش می بریم.
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