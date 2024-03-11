تقدیر وزیر ارتباطات از پوشش و پایداری شبکه همراه اول در انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مراسم تقدیر از فعالان ارتباطی و اپراتورهای تلفن همراه مشارکت کننده در امر برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری عصر شنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ با حضور عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید مجید میراحمدی معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، مدیران و معاونان اپراتورهای ارتباطی کشور و شرکت های زیرمجموعه وزارت ارتباطات برگزار شد.

با توجه به انجام فرآیند احراز هویت به شکل الکترونیکی و برگزاری موفق انتخابات تماما بر بستر شبکه امن و پرسرعت ارتباطی همراه اول، وزیر ارتباطات از نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور در این مراسم تقدیر کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخشی از تقدیرنامه اهدایی به مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل همراه اول، ضمن تشکر از اهتمام جدی و مساعی وی و کارکنان همراه اول در تامین پایدار زیرساخت های ارتباطی لازم برای برگزاری این رویداد مهم و حماسی، آورده است «به فضل الهی در آستانه سال نو و بهار طبیعت با حماسه حضور پرشور مردم شریف و موقع شناس ایران اسلامی در پای صندوق های أخذ رأی برای تعیین سرنوشت خویش و مشارکت در تصمیم سازی های کلان کشور، انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری به خوبی برگزار گردید.»

در ادامه آمده است «در این دوره با پوشش بی نظیر ۹۹.۸ درصدی و پایداری ۹۹ درصدی شبکه ارتباطی ثابت و همراه کشور و هماهنگی عالی در خانواده ارتباطات کشور، زیرساخت برگزاری انتخابات فراهم شد و با انجام ۹۹ درصد از استعلامات به صورت برخط، برگ زرین دیگری برای بخش ارتباطات کشور در تاریخ رقم خورد.»

گفتنی است حمید بهروزی، قائم مقام همراه اول به نمایندگی از طرف مدیرعامل اپراتور اول تلفن همراه ضمن ارائه گزارش عملکردی از اقدامات انجام شده در شبکه بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور پیش و حین برگزاری انتخابات، این تقدیرنامه را دریافت کرد.