مسیر برگشت آزادراه از داخل شهر رودبار می گذرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش صبح دوشنبه در آئین بهره برداری باقیمانده آزادراه رشت _قزوین در محدوده رودبار اظهار کرد: بازگشایی این محور گره کور ترافیکی ورودی گیلان را از سمت جنوب استان باز می‌کند و در آمد و شد و تردد خودروها تسهیل بخشی می‌شود.

وی با اشاره به تخصیص ۲,۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه باقیمانده آزادراه رشت _قزوین افزود: دولت سیزدهم اهتمام ویژه ای برای تکمیل این پروژه نیمه تمام از دولت‌های گذشته باقی مانده انجام داد تا به ثمر بنشیند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ملاحظات اجتماعی پروژه آزادراه قزوین _ رشت در محدوده رودبار بیان کرد: برخی ملاحظات اجتماعی و به دلیل توجه به مساله اشتغال و اقتصاد بازار زیتون مسیر برگشت از داخل شهر رودبار می‌گذرد.

بذرپاش با بیان اینکه عید متفاوتی برای مردم رقم خواهد خورد، گفت: بهره برداری باقیمانده آزادراه رشت _ قزوین منجر به توسعه گردشگری و اقتصادی گیلان و منجر به رضایتمندی مردم و مسافران می‌شود.