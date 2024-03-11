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۲۱ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۴۸

وزیر راه و شهرسازی: 

مسیر برگشت آزادراه از داخل شهر رودبار می گذرد

مسیر برگشت آزادراه از داخل شهر رودبار می گذرد

رودبار- وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ملاحظات اجتماعی پروژه آزادراه قزوین- رشت در محدوده رودبار گفت: به دلیل توجه به مساله اقتصاد بازار زیتون مسیر برگشت از داخل شهر رودبار می‌گذرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش صبح دوشنبه در آئین بهره برداری باقیمانده آزادراه رشت _قزوین در محدوده رودبار اظهار کرد: بازگشایی این محور گره کور ترافیکی ورودی گیلان را از سمت جنوب استان باز می‌کند و در آمد و شد و تردد خودروها تسهیل بخشی می‌شود.

وی با اشاره به تخصیص ۲,۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه باقیمانده آزادراه رشت _قزوین افزود: دولت سیزدهم اهتمام ویژه ای برای تکمیل این پروژه نیمه تمام از دولت‌های گذشته باقی مانده انجام داد تا به ثمر بنشیند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ملاحظات اجتماعی پروژه آزادراه قزوین _ رشت در محدوده رودبار بیان کرد: برخی ملاحظات اجتماعی و به دلیل توجه به مساله اشتغال و اقتصاد بازار زیتون مسیر برگشت از داخل شهر رودبار می‌گذرد.

بذرپاش با بیان اینکه عید متفاوتی برای مردم رقم خواهد خورد، گفت: بهره برداری باقیمانده آزادراه رشت _ قزوین منجر به توسعه گردشگری و اقتصادی گیلان و منجر به رضایتمندی مردم و مسافران می‌شود.

کد مطلب 6051996

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    نظرات

    • قدرت الله پولادوند IR ۱۲:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
      0 30
      پاسخ
      به نام خدا جناب مهندس مهرداد بذرپاش لیاقت ریاست جمهوری اسلامی ایران را دارند. درود به مهندس حامی پیشرفت کشور
    • بهنام IR ۱۵:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
      17 0
      پاسخ
      باسلام..اگر قرار باشد مسير برگشت از شمال به تهران مجدد از رودبار و آن هم به اجبار بگذرد پس چه تسهيلاتي براي برگشت رانندگان ديده شده است.
      • داود AE ۰۸:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
        12 0
        اگر خرید زیتون به اجبار باشه که دیگه زیتون نمیخریم آزاد ره تکمیل بشه هر کسی قصد خرید داشته باشه تغییر مسیر میده و خریدش رو انجام میده
    • ابراهیم IR ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
      16 0
      پاسخ
      مسیر برگشت ۵۰ درصد به ترافیک گذشته اضافه خواهد شد. حالا می بینید. ؟!!!
    • ناشناس IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
      19 0
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      همون آش و همون کاسه
    • سیامک IR ۰۵:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
      7 0
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      چه تصمیم اشتباهی. پروژه ملی بخاطر مصلحت فردی معلق شد. مشکلات در مسیر برگشت چندبرابر خواهد شد.
    • سیاوش AE ۰۹:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
      13 0
      پاسخ
      وقتی میگفتند برادران زیتون فروش مسبب این ترافیک و مصیبت هستند بیراه نگفته بودند دیدید درست بود .چند میلیون نفر و هزاران لیتر سوخت و آلودگی و هزاران ساعت وقت تلف شده فدای سود زیتون فروشهای رودبار . بیخود جهان سوم نشدیم .
    • ایرانی IR ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
      9 0
      پاسخ
      باز که همان قبل می شود ..ترافیک سنگين و گرفتاری .‌..پس این همه هزينه چند هزار میلیارد تومانی برای انجام پروژه چه فایده ای داشت! ؟...و چرا این موضوع را الان در دقيقه ۹۰ اعلام کردید!!!
    • احمد IR ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
      7 1
      پاسخ
      این تنها یک نمونه از نداشتن تدبیر در این دولته.
    • جعفری IR ۲۰:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۴
      1 0
      پاسخ
      بخاطر ۵۰هزارنفر چند میلیون دچار اذیت بشن خیلی خوبه دستتون دردنکنه
    • سعید RO ۲۳:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۴
      2 0
      پاسخ
      #نه به خریدن زیتون از رودبار.۵ساعت تو ترافیک با زن و بچه بمونیم بعد بیاییم زیتون هم بخریم عمرا
    • هادی BE ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۵
      1 0
      پاسخ
      واقعا متاسفم بعد این همه سال تازه فقط رفت باشه برگشت همون مصیبت باشه . مگه مردم وقت بیهوده و پول مفت دارن که بخوان بخاطر منفعت کسبه های اونجا از بین ببرن . هر کی بخواد مسیرش رو جدا میکنه دیگه. اخه تا کی این همه زور و تحمیل
    • IR ۰۲:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      1 0
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      شهرداری رودبار باید خیابان مسیر برگشت را به جای دو طرفه بودن بزرگراهی کند که کسانی که خرید می خواهند بتوانند بایستند و کسانی که می خواهند سریع بروند . از خط های مجاور حرکت کنند

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