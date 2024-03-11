به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شالویی رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور در آیین بزرگداشت حکیم نظامی که شامگاه یکشنبه ۲۰ اسفند با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نظام‌الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در تالار وحدت برگزار شد، گفت: مجسمه حکیم نظامی به زودی رسماً در یکی از میادین تهران رونمایی می‌شود که اقدام بسیار مهم و قابل توجهی در راستای پاسداشت مفاخر ایران زمین و معرفی مشاهیر تاریخی و ادبی به عموم شهروندان است.

رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با بیان اینکه در آیین بزرگداشت حکیم نظامی از تعدادی مفاخر کشور که درباره معرفی حکیم نظامی تلاش و کوشش داشتند قدردانی می‌شود، افزود: از استاد سعید حمیدیان چهره ماندگار کشور که درباره حکیم نظامی آثار ارزشمندی را نگاشته و شاگردان بسیاری را تربیت کرده‌اند، همچنین از محمدباقر آقامیری چهره شناخته شده در حوزه هنرهای تجسمی قدردانی می‌شود که کمتر می‌توان مانند او پیدا کرد، زیرا شاگردان بسیاری را تربیت کرده است.

برگزاری بزرگداشت جهانی سعدی در سال ۱۴۰۳

شالویی گفت: از سفیران چهره‌ها و شخصیت‌های فرهنگی میهمان از کشورهای خارجی و همسایه حاضر در سالن، به ویژه سفارت روسیه قدردانی می‌کنم و در این آیین از برگزیدگانی که آثار خود را به دبیرخانه ستاد بزرگداشت حکیم نظامی ارسال کرده‌اند، قدردانی می‌شود.

وی همچنین با تشکر از از وزارت فرهنگ و معاونت امور هنری وزارتخانه افزود: در جشنواره تئاتر فجر امسال (چهل و دومین دوره) به آثاری که درباره حکیم نظامی بود، توجه خاص شد، برای گرامیداشت مفاخر تا یک هفته و تا ۱۰ روز مراسم‌هایی خواهیم داشت تا به فراموشی در اذهان سپرده نشوند و الگویی برای جوانان باشند.

شالویی گفت: آثار بزرگان را باید با ساده‌نویسی و با روش‌های روز آمد ممکن ساخت و میادین شهر به نام این بزرگان نام‌گذاری و سردیس‌ها و تندیس‌های آنها در مناطق مختلف نصب شود.

رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی گفت: برای مفاخر امروز و معاصر و گذشته برنامه‌های ویژه‌ای خواهیم داشت، گرامیداشت سعدی شیرازی در سال آینده به طور جهانی برگزار می‌شود و ارکستر سمفونیک نظامی هم ساخته شد و امشب در شیراز از ارکستر سمفونیک نظامی رونمایی می‌شود.