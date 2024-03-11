هلاکت سرکردگان تروریست در عملیات راهبردی «وعد الحق» در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «وعد القدو» نماینده پارلمان عراق تاکید کرد که مرحله سوم عملیات وعد الحق که در سه استان طی ۴۸ ساعت انجام شده نتایج مثبتی در پی داشته است.
وی در ادامه افزود: این عملیات در استانهای دیالی، صلاح الدین و کرکوک برای تقویت امنیت منطقههای آزاد شده و دور دست و تحویل دادن کنترل آنها به وزارت کشور صورت گرفت.
القدو اضافه کرد: در جریان این عملیات نیروهای امنیتی به همراه نیروهای حشد شعبی موفق شدند تونلها و مخفیگاههای عناصر تروریست را شناسایی و منهدم کرده و تعدادی مین را خنثی کنند.
وی تصریح کرد: در جریان عملیات مهم بیابان الثرثار دست کم ۱۰ تروریست از جمله تعدادی از سرکردگان آنها به هلاکت رسیدند. عملیات نیروهای امنیتی در عمق این منطقهها بر اساس اطلاعات دقیق با هدف پایان دادن به حیات گروهکهای پنهان شده و هستههای تروریستی ادامه دارد.
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