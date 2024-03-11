ولایت مداری مهمترین ویژگی شهدا است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین رجب پور پیش از ظهر دوشنبه در جریان دیدار با مدیر بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار کرد: روز شهدا را یک روز خاص و ویژه در تاریخ ایران اسلامی است.
وی افزود: بنیاد شهید و امور ایثارگران در طول این ۴۳ سال با مأموریت ترویج و تبلیغ ایثار و شهادت، زنده نگه داشتن و حفظ آثار شهدا و رسیدگی به مسائل خانواده شهدا فعالیت کرده است و فلسفه وجودی آن برای تداوم راه شهیدان و تبلیغ ایثار و شهادت است.
فرمانده سپاه ناحیه بیجار تاکید کرد: تبیین و روشنگری حماسه شهدا و جانبازان در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نیازمند عزم ملی و در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در زنده نگه داشتن نام و یاد شهیدان است.
وی ولایتمداری و تبعیت از امام راحل را ویژگی بارز شهدا دانست و خاطر نشان کرد: شهدای ما در راستای اطاعت از فرمان امام راحل مبنی بر جهاد در برابر دشمن در جبههها حضور یافتند و در برابر تجاوز دشمن ایستادند.
وی تصریح کرد: در اکثر وصیتنامههای شهدا تأکید شده است که نگذارید ولایت تنها شود و تبعیت از ولایت مهمترین توصیه شهدا بوده است.
رجب پور یادآور شد: این خصیصه مردان و زنان بزرگ است که در راه دفاع از کشور از جان خود گذشتند و هیچ سعادت و توفیقی بالاتر از شهادت نیست.
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