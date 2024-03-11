۲۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۳:۰۱

دادستان قزوین خبر داد؛

برخورد قاطع دستگاه قضا با هنجارشکنان ماه رمضان

قزوین- دادستان مرکز قزوین ضمن هشدار به افرادی که حرمت ماه مبارک رمضان را حفظ نمی کنند، از برخورد قانونی با هنجارشکنان در این ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رجبی ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان و لزوم رعایت حرمت آن، اظهار کرد: فریضه روزه یکی از واجبات دین مبین اسلام است و با توجه به اصل هشتم قانون اساسی و تکالیف مقرر در آئین دادرسی کیفری، روزه خواری حرام و ممنوع بوده و طبق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی نیز مجازات‌هایی برای افرادی که در انظار و اماکن عمومی روزه خواری کرده و تظاهر به عمل حرام کنند، در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: با توجه به لزوم اهتمام بیشتر به فریضه امر به معروف و نهی از منکر، حفظ شعائر دینی به منظور جلوگیری از هتک حرمت و روزه خواری در ملأ عام و پیشگیری از وقوع جرم و ناهنجاری‌های اجتماعی؛ دستورالعمل‌های لازم به کلیه مراجع انتظامی و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردیده است.

رجبی تصریح کرد: با توجه به تقارن ماه مبارک رمضان با عید نوروز و جهت حفظ حرمت این ماه مقرر گردید با هماهنگی‌های صورت گرفته توسط اصناف و اماکن عمومی، مراکز ویژه ای جهت ارائه خدمات به مسافران نوروزی در سطح استان تعیین شده است.

وی با بیان اینکه اتومبیل افراد حریم خصوص تلقی نمی‌شود و تظاهر به روزه خواری در خودرو نیز مشمول برخورد قانونی خواهد بود. گفت: پلیس اماکن عمومی ضمن نظارت بر مراکز فروش مواد غذایی در سطح شهرها بویژه در پایانه‌های حمل و نقل، رویکرد اصلی خود را آموزش تذکر و ارشاد قانونی قرار داده و در صورت عدم تأثیر اقدامات پیشگیرانه موظف به برخورد مناسب قانونی با حفظ کرامت انسانی می‌باشد.

دادستان مرکز قزوین در پایان خاطر نشان کرد: به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده در خصوص روزه خواری، شعبات ویژه در دادسرا تعیین گردیده و گزارشها در ساعات غیر اداری نیز به نظر قضات کشیک ارسال خواهد گردید

