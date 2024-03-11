برخورد قاطع دستگاه قضا با هنجارشکنان ماه رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رجبی ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان و لزوم رعایت حرمت آن، اظهار کرد: فریضه روزه یکی از واجبات دین مبین اسلام است و با توجه به اصل هشتم قانون اساسی و تکالیف مقرر در آئین دادرسی کیفری، روزه خواری حرام و ممنوع بوده و طبق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی نیز مجازات‌هایی برای افرادی که در انظار و اماکن عمومی روزه خواری کرده و تظاهر به عمل حرام کنند، در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: با توجه به لزوم اهتمام بیشتر به فریضه امر به معروف و نهی از منکر، حفظ شعائر دینی به منظور جلوگیری از هتک حرمت و روزه خواری در ملأ عام و پیشگیری از وقوع جرم و ناهنجاری‌های اجتماعی؛ دستورالعمل‌های لازم به کلیه مراجع انتظامی و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردیده است.

رجبی تصریح کرد: با توجه به تقارن ماه مبارک رمضان با عید نوروز و جهت حفظ حرمت این ماه مقرر گردید با هماهنگی‌های صورت گرفته توسط اصناف و اماکن عمومی، مراکز ویژه ای جهت ارائه خدمات به مسافران نوروزی در سطح استان تعیین شده است.

وی با بیان اینکه اتومبیل افراد حریم خصوص تلقی نمی‌شود و تظاهر به روزه خواری در خودرو نیز مشمول برخورد قانونی خواهد بود. گفت: پلیس اماکن عمومی ضمن نظارت بر مراکز فروش مواد غذایی در سطح شهرها بویژه در پایانه‌های حمل و نقل، رویکرد اصلی خود را آموزش تذکر و ارشاد قانونی قرار داده و در صورت عدم تأثیر اقدامات پیشگیرانه موظف به برخورد مناسب قانونی با حفظ کرامت انسانی می‌باشد.

دادستان مرکز قزوین در پایان خاطر نشان کرد: به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده در خصوص روزه خواری، شعبات ویژه در دادسرا تعیین گردیده و گزارشها در ساعات غیر اداری نیز به نظر قضات کشیک ارسال خواهد گردید