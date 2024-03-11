فدراسیون جهانی به اسکیت ایران نگاه ویژه‌ دارد/ سال پرمدالی داشتیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید هنرجو درباره حضور رولدان پرز عضو هیأت رییسه فدراسیون جهانی و رییس کمیسیون فنی سرعت در ایران اظهار کرد: خیلی خوشحالم که پس از سالیان سال یک نماینده از فدراسیون جهانی به کشور ما سفر کرد، به طور حتم این مسئله بسیار نکته مثبتی است و می‌تواند در آینده برای اسکیت کشورمان راهگشا باشد. اهداف و برنامه‌هایی را که مدنظر داشتیم با رولدان پرز مطرح کردیم تا از این طریق بتوانیم بیشتر از قبل به سیر صعودی اسکیت کشور ادامه دهیم. با توجه به پتانسیل و امکانات موجود در دو بخش سخت افزاری و نیروی انسانی قصد داریم با همکاری رولدان پرز و سایر ارکان فدراسیون جهانی گام‌های مؤثری در جهت رشد و ارتقا این رشته در منطقه برداریم.

رییس فدراسیون اسکیت گفت: فدراسیون جهانی به حوزه ورزش اسکیت در ایران یک نگاه ویژه دارد و مطمئنم این این توجه ما را در مسیر رشد قرار می‌دهد. ایران می‌تواند علاوه بر کسب کرسی در کمیسیون سرعت، نمایندگی غرب آسیا را هم داشته باشد که این دیدار در تحقق اهداف ما در توسعه اسکیت ایران در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی اثرگذار خواهد بود.

هنرجو با اشاره به دیدار رولدان پرز با وزیر ورزش، بیان کرد: به نظرم دیدار خوبی میان وزیر ورزش و عضو هیأت رئیسه فدراسیون جهانی صورت گرفت چرا که با تعامل و همکاری بیشتر می‌توانیم ظرفیت‌های بالفعل را بالقوه کنیم. بالاخره نقش دیپلماسی می‌تواند در بهبود و توسعه بخش‌های مختلف به خصوص حوزه ورزش امری بسیار مهم تلقی شود.

وی با تاکید بر اینکه پیشنهاد میزبانی ایران برای برگزاری دوره‌های بین‌المللی مربیگری و داوری را در ایران خواستار شدیم، اظهار داشت: با توجه به جمعیت علاقه‌مندان، توسعه کمی و کیفی رشته‌های ورزشی به ویژه رشته پُرطرفدار اسکیت بسیار حائز اهمیت است و ما تلاش می‌کنیم در هر دو بخش رشد کنیم.

هنرجو در مورد اینکه سالی که گذشت برای اسکیت ایران چگونه بود، پاسخ داد: در رشته‌های مختلف اسکیت توانستیم به ۴۱ مدال در رویدادهای جهانی، آسیایی و همچنین بین‌المللی دست پیدا کنیم که این آمار و ارقام نشان از پیشرفت خوب اسکیت در سال جاری دارد. از این تعداد شانزده مدال در بخش سرعت، ۲۰ مدال در بخش فری استایل، یک مدال در اینلاین هاکی و چهار مدال در اسکیت هنری ثمره تلاش ورزشکاران ما بود.

رییس فدراسیون اسکیت در پایان در خصوص حضور نمایندگان اعزامی ایران به مسابقات گزینشی المپیک گفت: این دومین حضور رسمی ما در این رویداد معتبر محسوب می‌شود ولی با این حال دو نماینده ما توانستند عملکرد خوبی داشته باشند. واقعاً ورزشکاران ما تمام تلاش خودشان را کردند و به آنها خسته نباشید می‌گویم هر چند که نسبت به سایر رقبای خارجی خود از تجربیات کمتری برخوردار بودند اما باز نسبت به اولین حضور خودشان امتیازات بهتری به دست آوردند. در سالیان اخیر روی به جوانگرایی آورده‌ایم و مطمئناً در رقابت‌های بعدی بهتر عمل خواهیم کرد.