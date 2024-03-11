۲۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۱۷

شهردار بندرعباس:

بودجه ۷هزار و ۶۳۳میلیارد تومانی سال ۱۴۰۳شهرداری بندرعباس تصویب شد

بندرعباس - شهردار بندرعباس گفت: بودجه ۷ هزار و ۶۳۳ میلیارد تومانی سال ۱۴۰۳ شهرداری بندرعباس وسازمان‌ها تابعه در یکصد و شانزدهمین جلسه علنی شورای شهر به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نوبانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: بودجه کارشناسی شده برای سال ۱۴۰۳ به میزان بالغ بر ۷ هزار و ۶۳۳ میلیارد تومان است که از این میزان ۴۷ درصد یعنی به میزان ۳ هزار و ۸۶۴ میلیارد تومان بودجه عمرانی و مشتمل بر پروژه های شاخصی همچون تقاطع پیامبر اعظم، اولویت ششم، تملک و احداث و تکمیل پارکینگ های سطح شهر، خرید و توسعه و تجهیز و اورهال ناوگان حمل و نقل، پروژه تقاطع پردیس و تقاطع مهرگان است.

این مقام مسوول گفت: ۴۲ درصد از کل بودجه شامل بودجه جاری است که سه قسمت حقوق و مزایا، هزینه های اداری شهرداری و هزینه های جاری شهر است.

وی تصریح کرد: ۱۱ درصد بودجه هزینه تملک دارایی مالی شهرداری است و شامل سه بخش بازپرداخت وام، بازپرداخت اوراق مشارکت و دیوان قطعی شده سنواتی است.

نوبانی در پایان از زحمات اعضای شورای اسلامی شهر که عالمانه و حکیمانه بودجه سال ۱۴۰۳ را مورد نقد و بررسی قرار داده اند تشکر و قدردانی کرد.

کد خبر 6052386

