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۲۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۵۸

معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور:

جشنواره بازی‌های بومی محلی در دانشگاه پیام‌نور شیراز برگزار شد

جشنواره بازی‌های بومی محلی در دانشگاه پیام‌نور شیراز برگزار شد

شیراز - معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور کشور از آغاز نخستین جشنواره بازی‌های روستایی و بومی محلی دانشگاه پیام نور استان فارس در مرکز دانشگاهی این دانشگاه در شیراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی محمدی ظهر دوشنبه در آئین افتتاحیه جشنواره جشنواره بازی‌های بومی محلی در دانشگاه پیام‌نور شیراز اظهار داشت: بازی‌های بومی و محلی می‌تواند ارتباط بین نسل قدیم و جدید را استحکام و با هویت اصلی خودمان آشنا شویم؛ علاوه بر آن این بازی‌ها یکی از ابزارهای قدرتمند بالا بردن توانایی‌های جسمی و ذهنی افراد هستند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور کشور ادامه داد: ممکن است بسیاری از آقایان و خانم‌های حاضر در جمع بعضی از بازی‌هایی که در گذشته انجام می‌گرفته را به دست فراموشی سپرده باشند که در این جشنواره‌ها موجب تجدید خاطره می‌شود.

محمدی خاطرنشان کرد: سال پیش دانشگاه پیام نور کشور مقام نخست بازی‌های بومی محلی را در میان دانشگاه‌های وزارت علوم داشته و پیشتازی این دانشگاه در اجرا و نگه داشتن بازی‌های بومی و محلی را نشان می‌دهد.

در ادامه مسئول تربیت بدنی دانشگاه پیام نور فارس در حاشیه این مراسم اظهار داشت: این جشنواره با هدف احیای آداب و رسوم محلی استان فارس و با حضور اقوام مختلف از سراسر استان برگزار شد.

محسن کریمی بابیان اینکه هدف از برگزاری بازی‌های بومی محلی زنده نگه داشتن فرهنگ بومی است که در پویایی و شادابی جامعه تأثیرگذار می‌باشد افزود: دانشگاه پیام نور فارس یکی از دانشگاه‌های استانی است که در کشور این مراسم را برگزار کرد تا فرهنگ و آداب و رسوم محلی خود را به نسل جدید انتقال دهد.

مسئول تربیت بدنی دانشگاه پیام نور استان فارس اضافه کرد: بازی‌های بومی و محلی لی لی، هفت سنگ، کمر بازی، حرکات آئینی و سازها و آوازهای محلی از جمله بازی‌ها و مسابقات این جشنواره است.

گفتنی است طبخ آش دوغ و نان‌های سنتی از دیگر برنامه‌های این جشنواره بود و در پایان هدایایی به شرکت کنندگان برتر اهدا شد.

جشنواره بازی‌های بومی محلی در دانشگاه پیام‌نور شیراز برگزار شد

کد مطلب 6052396

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