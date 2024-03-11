به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی محمدی ظهر دوشنبه در آئین افتتاحیه جشنواره جشنواره بازیهای بومی محلی در دانشگاه پیامنور شیراز اظهار داشت: بازیهای بومی و محلی میتواند ارتباط بین نسل قدیم و جدید را استحکام و با هویت اصلی خودمان آشنا شویم؛ علاوه بر آن این بازیها یکی از ابزارهای قدرتمند بالا بردن تواناییهای جسمی و ذهنی افراد هستند.
معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور کشور ادامه داد: ممکن است بسیاری از آقایان و خانمهای حاضر در جمع بعضی از بازیهایی که در گذشته انجام میگرفته را به دست فراموشی سپرده باشند که در این جشنوارهها موجب تجدید خاطره میشود.
محمدی خاطرنشان کرد: سال پیش دانشگاه پیام نور کشور مقام نخست بازیهای بومی محلی را در میان دانشگاههای وزارت علوم داشته و پیشتازی این دانشگاه در اجرا و نگه داشتن بازیهای بومی و محلی را نشان میدهد.
در ادامه مسئول تربیت بدنی دانشگاه پیام نور فارس در حاشیه این مراسم اظهار داشت: این جشنواره با هدف احیای آداب و رسوم محلی استان فارس و با حضور اقوام مختلف از سراسر استان برگزار شد.
محسن کریمی بابیان اینکه هدف از برگزاری بازیهای بومی محلی زنده نگه داشتن فرهنگ بومی است که در پویایی و شادابی جامعه تأثیرگذار میباشد افزود: دانشگاه پیام نور فارس یکی از دانشگاههای استانی است که در کشور این مراسم را برگزار کرد تا فرهنگ و آداب و رسوم محلی خود را به نسل جدید انتقال دهد.
مسئول تربیت بدنی دانشگاه پیام نور استان فارس اضافه کرد: بازیهای بومی و محلی لی لی، هفت سنگ، کمر بازی، حرکات آئینی و سازها و آوازهای محلی از جمله بازیها و مسابقات این جشنواره است.
گفتنی است طبخ آش دوغ و نانهای سنتی از دیگر برنامههای این جشنواره بود و در پایان هدایایی به شرکت کنندگان برتر اهدا شد.
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