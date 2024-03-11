تمرین تخلیه اضطراری در مترو تهران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و جانشین شهردار تهران در مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در خصوص این تمرین گفت: تمرین تخلیه اضطراری با همکاری بیش از ده دستگاه امدادی، انتظامی، خدماتی و عملیاتی در شهر به ویژه سازمان آتشنشانی، جمعیت هلال احمر، بسیج، سپاه، فرماندهی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، شرکت بهرهبرداری مترو تهران و سایر دستگاههای تأثیرگذار در موضوع حادثه در محل ایستگاه مترو میدان صنعت انجام شد.
جانشین شهردار تهران گفت: به دلیل ماهیت شهرنشینی و درهم تنیدگی زندگی شهری، توسعه خطوط مترو در سطح شهر، افزایش شمار شهروندان بهرهبردار از آن و توجه به ملزومات امدادرسانی در این گستره برگزاری این گونه تمرینات برای ارتقای آمادگی تیمهای امدادی و عملیاتی را ضروری میکند
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: نیروهای حاضر بیش از ۱۰ کارکرد را تمرین کرده و ۲۰ نفر ارزیاب متخصص دانشگاهی در ۷۷ محور و در قالب ۵ ابزار ارزیابی به بررسی علمی و تخصصی این تمرین پرداختند.
نصیری در خصوص اقدامات انجام شده در این تمرین گفت: انتقال مصدومین، انتقال فوتی احتمالی، تخلیه افراد سالم، محدود کردن و منطقه بندی محل حادثه، کشف، شناسایی و تشخیص ماده خطرناک احتمالی، ارتباطات بیسیمی و ارتباطات بین ستاد و فرماندهی حادثه مستقر در ایستگاه در این برنامه تمرین شد.
یکی دیگر از ابعاد این تمرین، موضوع اطلاعرسانی مشترک و تشکیل مرکز اطلاعرسانی مشترک و سازماندهی صحنه حادثه بود.
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