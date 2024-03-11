قاتل فراری پس از یک سال در بندرعباس دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان روز دوشنبه در تشریح جزئیات این خبر بیان کرد: درپی وقوع یک فقره قتل عمد فردی ۳۱ ساله با سلاح سرد در دیماه سال گذشته در روستای «گز» شهرستان سیریک و متواری شدن قاتل، بررسی موضوع و شناسایی و دستگیری عاملان این قتل به صورت ویژه در دستورکار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در تحقیقات اولیه پلیس مشخص شد عامل این قتل پس از ارتکاب جنایت به مکان نامعلوم متواری شده است.

فرمانده انتظامی هرمزگان تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی سیریک با اقدامات فنی و اطلاعاتی و تلاش شبانه‌روزی از حضور قاتل در شهرستان بندرعباس مطلع شدند که ضمن شناسایی مخفیگاه متهم، با تشکیل چند تیم عملیاتی به محل اختفای قاتل در محله ایسین اعزام و در یک عملیات پلیسی وی را پس از یک سال دستگیر کردند.

سردار جاویدان خاطرنشان کرد: متهم در مواجهه با مستندات پلیسی لب به اعتراف گشود و انگیزه خود از ارتکاب این جنایت را اعتیاد به موادمخدر و نزاع و درگیری با مقتول عنوان کرد.