نماینده مشهد قهرمان لیگ برتر شنا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بیستمین دوره مسابقات لیگ برتر شنا باشگاه‌های کشور عصر امروز (دوشنبه) با برگزاری مراسم اختتامیه به پایان رسید.

در پایان این دوره از مسابقات تیم شهید هاشمی نژاد مشهد با ۳۵۰۵ امتیاز عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. تیم های نفت تهران و اریس اصفهان نیز به ترتیب با ۳۴۷۹ و ۳۳۴۶ امتیاز در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.

در دور نهایی لیگ برتر شنا سال ۱۴۰۲ یک رکورد رده های سنی جابجا شد.

همچنین مهرشاد افقری شناگر ایم اریس بابالاترین فینا پوینت(امتیاز شنا) عنوان برترین شناگر این دوره از مسابقات را کسب کرد.

مدرسه شنا بتیس البرز، موسسه ورزش قهرمانان اریس اصفهان، باشگاه امیر مرشد البرز، باشگاه نفت تهران، استخر نور سمنان، نفت امیدیه، استخر شهید هاشمی نژاد مشهد و مقاومت هشت تیم حاضر در این دوره از مسابقات بودند.

رده بندی نهایی بیستمین دوره لیگ برتر شنا باشگاه‌های کشور سال ۱۴۰۲:

۱.شهید هاشمی نژاد مشهد ۳۵۰۵امتیاز

۲.نفت تهران۳۴۷۹ امتیاز

۳.اریس اصفهان۳۳۴۶ امتیاز

۴.نور سمنان۲۹۸۸ امتیاز

۵.تیم امیر مرشد۲۸۱۴ امتیاز

۶.مدرسه شنای بتیس۲۶۶۷ امتیاز

۷.مقاومت۲۶۳۳ امتیاز

۸.نفت امیدیه۱۸۰۷ امتیاز