شهرداری گرگان به مطالبات مردم توجهی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل تجری شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: میدان بسیج شهر گرگان حدود ۲۲ سال پیش در گرگان تأسیس شد و به عنوان بزرگترین میدان شهر شناخته شده است اما تا کنون از هیچ رو گذر و یا زیر گذری که مردم بتوانند از آن استفاده کنند بر خوردار نیست.

وی افزود: در سال ۹۷ بر اساس مطالعاتی که برای ورودی و خروجی معبر میدان بسیج انجام شد نه تنها مهندسی دقیق صورت نگرفته و بلکه شکل هندسی زیبایی هم که داشته از بین رفته است و باید برای این پروژه مطالعه درست و مشاوره قوی مجدد انجام شود تا مشکلات موجود رفع شود که تمام این تذکرات به شهردار گرگان داده شد.

رئیس کمیسیون خدمات، سیما، منظر و زیست شورای اسلامی شهر گرگان گفت: طی ۲۰ روز گذشته با اتفاق شهردار از منطقه ویلاشهر گرگان بازدید شد و این منطقه از وضعیت خوبی برخوردار نیست و شهردار قول دادند که تا پایان سال به منطقه رسیدگی کنند که تا کنون هیچ اتفاقی رخ نداده است.

وی با بیان اینکه یکی از ایراداتی که به شهرداری گرگان وارد است به مطالبات به حق مردم پاسخی نمی‌دهد، افزود: شهردار در خصوص برخی از پروژه‌ها به شورای شهر جهت همکاری پاسخ مثبت می‌دهد اما در واقع هیچ اقدامی نمی‌کند.

تجری اظهار کرد: یکی از موضوعات روکش کردن معابر شهری است که این هم از مطالبات به حق مردم است که این بی توجهی‌ها باعث آسیب رسیدن با وسایل نقلیه شهروندان می‌شود.

رئیس کمیسیون خدمات، سیما، منظر و زیست شورای اسلامی شهر گرگان گفت: در خصوص رسیدگی به چهره شهر، در شورای شهر گرگان مصوباتی به تصویب رسیده که همه این مصوبات موجود بوده و تا کنون شهردار به هیچیک از آنها پاسخ مثبتی نداده است و ما حتی می‌توانیم تصویر این مصوبات را در اختیار مردم بگذاریم.

وی با اشاره به اینکه شهرداری گرگان تمام ابزارها برای استفاده کردن از پل‌های مکانیزه را در اختیار دارد، اظهار کرد: در حال حاضر در انبارهای شهرداری پل‌های مکانیزه پلمب شده موجود است که شهردار می‌تواند آن را برای پل‌های خراب سطح شهر استفاده کند اما تا کنون اقدامی نکرده است.

تجری اظهار کرد: حدود سه ماه گذشته شهردار گرگان به مردم قول داد که پل‌های عابر پیاده را تکمیل می‌کند اما این اتفاق رخ نداده است و به خواسته‌ها و دغدغه‌های شهروندان توجه نکرده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر شهردار گرگان تنها به نیمی از پروژه‌های سطح شهر که دچار مشکل هستند رسیدگی کند ما شاهد تغییر اساسی در چهره شهر خواهیم بود اما تنها چیزی که از سوی شهردار شاهد هستیم مقاومت است.

همه پل‌های عابر پیاده مکانیزه شهر گرگان خراب است وسط بلوارها هم با نرده‌های آهنی بسته شده است و مردم برای تردد با مشکل مواجه هستند.

رئیس کمیسیون خدمات، سیما، منظر و زیست شورای اسلامی شهر گرگان گفت: کار شورا نظارت است که این نظارت‌ها به رئیس شورا اعلام می‌شود و بعد رئیس شورا طی نامه‌ای به شهردار اعلام می‌کند که اگر توجه نشود بر اساس ماده ۸۳ طرح سوال انجام می‌شود و اگر اغنا نشویم استیضاح و بر کنار می‌کنیم.

وی در ادامه در خصوص دست فروشان گفت: با توجه به اینکه دست فروشی قانون شده ما در شهر گرگان ۶ نقطه را مشخص کردیم و شهرداری موظف است که از آنها حمایت کند.

تجری اظهار کرد: حقوق پاکبان ها جز پرداختی‌های آخر بود که بر همین اساس همه اعضای شورای شهر تلاش داشتند که حقوق پاکبانان قبل حقوق کارمندان پرداخت شود و این اتفاق طی دو ماه گذشته رخ داد اما شهرداری گرگان حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بدهکاری دارد که همین موضوع باعث شده تا این ماه حقوق پاکبانان با مشکل مواجه شود.