اقلام اساسی شهروندان استان قزوین تامین شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد خوش اخلاق اظهار کرد: با توجه به نزدیکی شدن به ایام پایانی سال و همچنین تقارن ماه مبارک رمضان با عید نوروز کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مورد نیاز شهروندان تأمین شده است.

وی افزود: بر همین اساس تخصیص کالاهای اساسی طی دو مرحله انجام شده که ویژه نمایشگاه‌های ایام پایانی سال و دیگری عرضه از طریق تعاونی‌های مصرف کارمندی، کارگری، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اصناف منتخب در اختیار مصرف کنندگان قرار خواهد گرفت.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین عنوان کرد: این اقلام شامل برنج (هندی و پاکستانی)، شکر بصورت فله و بسته بندی ۱۰۰۰ گرمی، مرغ گرم و منجمد و گوشت گرم و منجمد، تخم مرغ، میوه و خرما و.... است که با قیمت مناسب و تنظیم بازار عرضه می‌شود.

خوش اخلاق اضافه کرد: نمایشگاه‌های یاد شده در سطح هر شهرستان در حال برگزاری و برخی نیز طی روزهای آینده برگزار خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: نمایشگاه شهر قزوین نیز از تاریخ ۱۹ آغاز به کار کرده و تا ۲۵ اسفند ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی استان دایر می‌باشد که کالاهای اساسی نمایشگاهی با قیمت ۱۰ الی ۱۵ درصد زیر قیمت بازار و یا بر اساسی قیمت‌های مصوب تنظیم بازار عرضه خواهد شد.

این مسئول خاطر نشان کرد: بازرسان این سازمان نظارت مستمر و جدی دارند و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده تخلف مراتب را به بازرسان یا سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.