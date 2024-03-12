۶ درصد پزشکان تهران هنوز نسخه کاغذی می نویسند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین حبیبیان اظهار داشت: از ابتدای شروع نسخه نویسی الکترونیکی خوشبختانه حدود ۲۷۶ میلیون نسخه تجویزی الکترونیکی صادر شده و از سال ۱۴۰۰ تا کنون نیز روند رشد قابل قبولی را داشته است، به طوری که در سال جاری نسبت به سال گذشته نسخه نویسی الکترونیکی ۳۰ درصد رشد داشته است.

وی افزود: میزان نسخه نویسی الکترونیکی ماهانه در سال جاری بین ۱۱ تا ۱۲ میلیون نسخه در ماه نوسان داشته است.

معاون مرکز فناوری اطلاعات سازمان بیمه سلامت ایران، با بیان اینکه گسترش خدمات توانبخشی، خدمات باروری برای زوجین نابارور و افزایش پوشش جمعیت بیمه شده و ایجاد صندوق بیماران خاص و صعب العلاج در افزایش تعداد نسخ الکترونیکی مؤثر بوده است.

حبیبیان ادامه داد: با اجرای نسخه نویسی الکترونیکی در سال ۱۴۰۰ صد و سی نه هزار پزشک در این طرح مشارکت داشته و در سال ۱۴۰۲ این تعداد به بیش از ۱۴۱ هزار پزشک افزایش پیدا کرده است. البته از این تعداد تقریباً ۹۴ درصد به صورت تمام الکترونیکی اقدام به تجویز نسخه داشتند.

وی همچنین تصریح کرد: بیشترین مشارکت پزشکان در نسخه نویسی الکترونیکی مربوط به استان‌های یزد، هرمزگان و خوزستان است به طوری که مشارکت پزشکان در این استان‌ها به ترتیب ۹۹، ۹۷، ۹۷ درصد و همچنین کمترین مشارکت مربوط به استان‌های قم، خراسان رضوی و چهارمحال و بختیاری به ترتیب ۸۸، ۸۸، ۹۱ درصد است و در استان تهران ۹۳ درصد است؛ یعنی ۶ درصد پزشکان در تهران نسخه کاغذی می‌نویسند.