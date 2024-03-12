به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، حمید زراعتگر در جشن پایان سال دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار کرد: من بسیار خوشحال هستم که چهار سال متوالی است که جشن پایان سال را در این دانشکده برگزار می کنیم، یک سال که درگیر کرونا ویروس بودیم این مراسم بدون حضور دانشجو برگزار شد. اما امسال سه سال متوالی است که این مراسم به صورت مستمر و سالانه با حضور دانشجویان و مهمانانی از صنعت برگزار می شود.

رییس دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه ما در دانشکده از پشتیبانی صنعت بهره مند هستیم، افزود: به دلیل اهمیت این دانشکده شاهد حضور صنایع دریایی مهم کشور در این جشن هستیم. همچنین ما در این جشن بعد از یک سال کار سخت و مهم علاقمند به تقدیر از دانشجویان و همکاران خود هستیم.

وی نیروی انسانی را ستون فقرات هر کشور و تشکیلات تعریف کرد و اظهار کرد: ما در دانشگاه صنعتی امیرکبیر و در دانشگاه های دیگر وظیفه سنگینی برای پرورش نیروی انسانی متخصص و توانمند کشور داریم به طورخاص دانشجویان این دانشکده به عنوان بخش مهمی از ستون فقرات صنایع دریایی کشور محسوب می شوند.

این استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: امروز دیگر سرمایه عظیم کشور، منابع نفت، گاز و دیگر منابع نفتی نیست بلکه نیروی انسانی است. بنابراین صنایع دریایی به کلیه دانشجویان نیاز دارد امروز بسیاری از صنایع در رقابت هستند تا فارغ‌التحصیلان دانشگاه های بزرگ را جذب کنند.

وی افزود: اتفاق مهمی که سال جاری در حوزه دریا اتفاق افتاد این است که سیاست های کلی توسعه دریا محور توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و قرار است اقتصاد مبتنی بر دریا که امروزه حدود سه درصد اقتصاد کشور را تشکیل می دهد در سال های آتی به ۵ درصد یا بالاتر برسد. این اتفاق بزرگ فرصت بی نظیری برای همه بخش های مرتبط با حوزه دریا، خصوصا دانشگاه‌های دریایی کشور قرار داده است.

‌وی با بیان اینکه دانشگاه صنعتی امیرکبیر خانه فار غ التحصیلان این دانشکده است، گفت: امیدوارم که همه فارغ التحصیلان را در صنایع و بخش های مختلف حوزه دریا ببینم. اما اگر آنها به هر دلیلی موفقیت خود را در خارج از کشور جستجو می کنند، بدانند اینجا خانه آنها است و بیشترین فرصت ها و امکانات کشور در اختیار آنها قرار خواهد گرفت تا کارهای بزرگ انجام دهند. با این وجود اگر این فارغ التحصیلان از ایران رفتند توصیه می کنم همواره نگاهشان به داخل کشور و کمک به حل مشکلات وطن باشد.

در این مراسم از پرویز قدیمی به عنوان استاد نمونه، ابوطالب عزیزی کارمند نمونه، اشکان رقیمی، امیر مهدی حیدری، محمدهادی عباسی آبگرمی، شیدا شکوهی زاده، سروش پسران شریف به عنوان دانشجوی کارشناسی نمونه، محمدصالح سلیمانی‌زاده ، حسن اله‌دادی ، نگار عظمتی، سارینا سعیدی به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد نمونه و از سارینا سعیدی، حسن اله دادی و مریم خسروی پیرغیبی به عنوان دانشجویان بدون کنکور و دارای معدل بالای ۱۶ در مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی دریا تقدیر به عمل آمد.