قدردانی سردار قاآنی از تلاش رسانه ملی برای پیشبرد اهداف نظام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، پیمان جبلی رییس صداوسیما در دیدار با سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران که در ساختمان شیشه‌ای سازمان صداوسیما برگزار شد با اشاره به شرایط حاکم بر فلسطین، ماه مبارک رمضان و روز قدس، امسال را بی‌سابقه‌ترین ماه مبارک در سال‌های پس از انقلاب دانست و گفت: باید الگویی برای کشورهای دیگر در روز قدس باشیم و یاد مردم مظلوم غزه را زنده نگه داریم.

وی افزود: هیچ ماهی را سراغ نداریم که تا این حد مشحون از مسایل مهم در فلسطین اشغالی باشد. نزدیک به شش ماه است که از فجایع غزه می‌گذرد و آن‌ها بیش از ۳۱ هزار شهید تقدیم کرده‌اند.

رییس رسانه ملی در ادامه به برنامه‌ریزی رسانه ملی و تدارک مقدماتِ برگزاری باشکوه‌ترین راهپیمایی روز قدس اشاره کرد و گفت: نباید در حمایت معنوی و کمک مردمی به بی‌پناهان غزه کم بگذاریم. باید خشم انباشته و عزم مردم برای حمایت از مظلومان فلسطین را به میدان آورده و تمرکزمان را در ماه مبارک بر روز قدس بگذاریم و برای آن روز آماده شده و با تمام توان در میدان باشیم.

در ادامه این نشست، سردار اسماعیل قاآنی، ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان و قدردانی از تلاش رسانه ملی در پیشبرد اهداف عالیه نظام به‌ویژه در تبیین مسایل فلسطین، گفت: جغرافیای این حادثه بزرگ، غزه، اما شعاع اثرگذاری‌اش جهانی است. یک ویژگی مشخص عملیات طوفان‌الاقصی این بود که یک بار همه کشورها چه دوست و چه دشمن امتحان شدند.

وی با اشاره به اینکه سازمان صداوسیما، نقش مهمی در تبیین‌ مسایل برای مردم دارد، گفت: مردم فلسطین طی این ۸۰ سال همواره مورد هجمه قرار گرفته بودند و فقط دفاع می‌کردند اما به‌تدریج راه جنگیدن عزت‌مدارانه با دست خالی را آموختند و همه این مفاهیم در واژه «مقاومت» گنجانده شده است.

سردار قاآنی افزود: شاهد آن بودیم که یک ظلم متراکم ۸۰ ساله، طوفانی به راه انداخت و مقاومت مردم مثال‌زدنی شد و رژیم صهیونیستی غافلگیری مطلقی را در این عملیات تجربه کرد.

وی با بیان اینکه برادرانه در کنار جریان مقاومت هستند، گفت: هنر ما باید این باشد که در ابعاد مختلف از ظرفیت‌های مان استفاده کنیم. رسانه ملی نیز در تبیین وضعیت جنگ، ترسیم شرایط غزه، امیدآفرینی و ... می‌تواند نقش‌آفرینی کند.

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران عملیات طوفان الاقصی را نشانه‌ای بر تغییر آرایش قدرت در جهان دانست و گفت: بهره‌برداری مفهومی در رسانه ملی از آنچه در غزه گذشته حایز اهمیت است. در این میان شبهه افکنی‌های بسیاری هم رخ می‌دهد که تحلیل مسایل و رفع شبهات در رسانه ملی اثرگذار بوده و می‌تواند در ادامه مسیر نیز روشنگر باشد. هرچقدر ظرفیت‌های رسانه‌ای مان را توسعه دهیم می‌توانیم موفق‌تر و اثرگذارتر ظاهر شویم.

قاآنی رسانه ملی را معیار و مبنایی برای روایت مسایل فلسطین دانست و گفت: امیدواریم صدای رسای رسانه ملی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین در همه جهان شنیده شود.