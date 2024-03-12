به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، دکتر علیرضا زالی درسیصدو بیست‌و نهمین و آخرین جلسه هیات ممیزه سال ۱۴۰۲ دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی که امروز سه‌شنبه ۲۲ اسفندماه برگزار شد، از مشارکت سازنده و عالمانه اعضای هیات ممیزه دانشگاه قدردانی کرد.

وی به دقت، انضباط و وقت‌شناسی اعضای هیات ممیزه اشاره کرد و افزود: یکی از منظم‌ترین جلسات دانشگاه، جلسات هیات ممیزه است که این موضوع شانیت متفاوتی را برای این جلسات ایجاد کرده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در ادامه از تلاش‌های معاونت آموزشی دانشگاه، دبیرخانه هیات علمی و همکاران دبیرخانه هیات ممیزه در راستای اعتلای آموزشی دانشگاه قدردانی کرد و اصلاح فرآیندها با روش مداخله موثر از سوی اعضای هیات ممیزه را ضروری دانست.

وی تاکید کرد: جلسه هیات ممیزه جلسه‌ای مزین به دانش اعضای آن است که درترازی متعالی فعالیت دارند.

زالی استمرار اهتمام و نگاه دلسوزانه و حس مسئولیت‌پذیری به آینده دانشگاه را از سوی اعضای هیات ممیزه خواستار شد.

وی با بیان اینکه پرونده‌های مطرح شده در هیات ممیزه نیازمند بررسی و ساعت‌ها کار کارشناسی از سوی اعضا هیات ممیزه است، اضافه کرد: شایسته است قدرشناسانه از مجموعه اعضای هیات ممیزه و سایر همکاران این حوزه قدردانی کنیم.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی برای سال آینده، سالی سرشار از کامیابی، بهروزی و تندرسی برای اعضای هیات ممیزه آروز کرد و گفت: حسن تقارن مطلع سال جدید با روز طبیعت و بهار قرآن را به فال نیک گرفت.

وی اظهار امیدواری کرد که اعضای هیات ممیزه و خانواده بزرگ دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی از فیوضات این ماه مبارک بهره‌کافی را ببرند.