به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پیامی سالروز تأسیس این وزارتخانه را تبریک گفت.

متن این پیام بدین شهر است:

با فرا رسیدن بیست و یکم اسفندماه سال ۱۴۰۲، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صد و چهل و هفتمین سالروز تأسیس خود که امسال مقارن با حلول ماه پربرکت رمضان شده است، را گرامی می‌دارم.

وزارتخانه‌ای که در سال ۱۲۵۵ هجری شمسی با ارائه خدمت تلگراف آغاز بکار کرد و در سال‌های بعد پست و تلفن نیز به خدمات آن اضافه شد و سال‌ها نام آن «وزارت پست، تگراف و تلفن» بود تا امروز که گستره خدمات آن از عمق اقیانوس‌ها (فیبرهای دریایی) تا اوج آسمان‌ها (صنعت فضایی) گسترده شد و اکنون این وزارتخانه تبدیل به نهادی استراتژیک، پیشران و بسترساز در جهت توسعه صنایع، خدمات، کسب‌وکارها، کاربری‌ها و مشاغل شده است.

با این مقدمه به بهانه صد و چهل و هفتمین سالروز تأسیس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و فرارسیدن روزهای پایانی سال، حسب وظیفه تلاش دارم تا بخشی از دستاوردهای خادمان ملت در این وزارتخانه را به عرض برسانم.

۱. در سالی که گذشت پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها به عنوان مهمترین پروژه بخش ارتباطات کشور طبق برنامه ادامه یافت و میزان پوشش از ۲.۵ میلیون خانوار در سال گذشته همین موقع با افزایش تقریباً سه برابری به حدود ۷ میلیون خانوار رسید. پوشش فیبر در بیش از یکصد شهر کشور به اتمام رسیده و در بیش از ۲۰۰ شهر دیگر در حال اجراست. در تلاشیم تا ان شاءالله سال آینده میزان پوشش را به حداقل دوبرابر برسانیم. امسال در قالب افتتاح‌های صورت گرفته برای این پروژه بنده سفرهای زیادی به شهرهای مختلف داشتم و مایه خوشحالی است که در منازل و کسب و کارهای هموطنان سرعت‌های تا هزار مگابیت بر ثانیه را در قالب این طرح تقدیمشان کردیم. آرزوی ما فراهم کردن این امکان برای همه مردم ایران زمین است.

۲. در سال ۱۴۰۲ با اتصال بیش از ۳۰۰۰ روستای جدید به شبکه ملی اطلاعات در مجموع دولت سیزدهم بیش از ۷۰۰۰ روستا به اینترنت متصل شدند. روستاهایی که امسال متصل شدند بیشتر در نقاط دورافتاده و صعب العبور بودند و برای همین برای اتصال این روستاها به شبکه، بیش از ۷ هزار کیلومتر فیبر نوری و بیش از ۴ هزار کیلومتر شبکه برق و راه دسترسی توسط وزارت ارتباطات نیز اجرا شده که در نوع خود کم‌نظیر است.

۳. با توجه به اینکه سرعت و کیفیت اینترنت همراه مورد توجه وزارت ارتباطات بوده است، نصب و راه اندازی بیش از ۶۰۰ سایت نسل پنجم تلفن همراه و ۲۰۸۳ سایت نسل چهارم تلفن همراه در سراسر کشور یکی دیگر از خدمات خانواده ارتباطات به مردم عزیز کشورمان در طول این یک سال بوده است تا مجموع سایت‌های نسل پنجم به بیش از هزار مورد و پوشش نسل چهارم تلفن همراه در کشور به بیش از ۹۰ درصد برسد. ظرفیت شبکه زیرساخت مادرمخابراتی کشور نیز در طول این یک سال با کمک شرکت‌های دانش بنیان داخلی حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

۴. امسال الحمدلله سال ویژه ای برای صنعت فضایی بود و رشد شتابان صنعت فضایی امسال نیز ادامه داشت. امسال با انجام ۶ پرتاب تحقیقاتی و عملیاتی تعداد پرتاب‌های صورت گرفته در این دو سال و اندی به ۱۲ پرتاب رسیدکه با تعداد پرتاب‌های سه دولت گذشته برابری می‌کند که این نشان دهنده توجه جدی دولت به صنعت مهم و راهبردی فضایی است. تزریق موفق ماهواره‌های ثریا، نور ۳، مهدا، کیهان، هاتف و پارس ۱، احیای زیست در فضا پس از یک دهه با پرتاب آزمایشی نسل جدید کپسول‌های زیستی کشور، طراحی و ساخت انواع ماهواره‌های بومی، توسعه فعالیت بخش خصوصی در صنعت فضایی، توسعه ارتباطات بین المللی در صنعت فضایی با کشورهای مختلف و پیشرفت قابل ملاحظه در ساخت بزرگترین پایگاه فضایی کشور، گوشه‌ای از دیگر دستاوردهای دانشمندان صنعت فضایی کشور در سال ۱۴۰۲ است. ان شاءالله در سال آینده رویدادهای فضایی متعددی پیش بینی شده است که طبق نقشه ده ساله توسعه صنعت فضایی کشور به پیش می‌رود.

۵. توسعه هوشمند سازی دولت یکی دیگر از موضوعاتی بود که همکاران من در سازمان فناوری اطلاعات ایران و دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات با همکاری مجدانه سازمان امور استخدامی اداری و سازمان برنامه و بودجه کشور پیگیر اجرای آن بودند. با تصویب بند ج تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و تشکیل کمیته نظارتی مربوطه، پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای حاصل شد به نحوی که تا کنون با اتصال ۱۳۸ دستگاه دولتی (بیش از ۹۸ درصد دستگاه‌های دولتی) بیش از ۴۰۰۰ خدمت / مجوز را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه داده و بیش از ۴۰ میلیون نفر از هموطنان عزیز از طریق این سامانه به بیش از ۶۵ درصد خدمات دولت به صورت الکترونیکی و حدود ده درصد خدمات به صورت کاملاً هوشمند دسترسی پیدا کرده‌اند. برخط نمودن استعلامات بین دستگاهی نیز در سالجاری دنبال شد و توفیقات خوبی حاصل شد اما تا برخط شدن تمامی استعلامات بین دستگاهی هنوز فاصله داریم. در مرکز ملی تبادل اطلاعات نیز علاوه بر اتصال حدود ۹۰ دستگاه دولتی و بخش خصوصی جدید به مرکز ملی، بیش از ۷.۵ میلیارد تراکنش برخط انجام شده است که هر کدام احتمالاً یک هموطن را از یک مراجعه حضوری و یا ارسال یک مدرک به یک دستگاه دولتی بی نیاز کرده

است .۶. پیام رسان های داخلی نیز امسال گل کاشتند و با حمایت‌های این وزارتخانه، ارائه خدمات خوب و البته استقبال مردم هم اکنون بیش از ۴۰ میلیون نفر از مردم عزیزمان از پیام رسان های داخلی به صورت مستمر استفاده می‌کنند. امسال شاهد راه اندازی خدمت جدید «اتصال متقابل» هم در ۵ پیام رسان ایتا، بله، سروش پلاس، گپ و آیگپ بودیم و با استفاده از این قابلیت، کاربران هر کدام از این پنج پیام رسان می توانندبه کاربران سایر پیام رسانها مستقیماً تبادل پیام داشته باشند. این قابلیت اخیراً در اتحادیه اروپا برای سکوهای پیام رسانی بزرگ دنیا تبدیل به یک ضرورت و اجبار قانونی شده است و مایه خوشحالی است که در کشور ما برای اولین بار در جهان پیاده سازی شده است.

۷. توسعه اقتصاد دیجیتال یکی دیگر از محورهای کاری این وزارتخانه است که در بخش‌های مختلف دنبال می‌شود. برگزاری منظم جلسات کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال و کمیسیون تخصصی ذیل آن برای تسهیل و کمک به توسعه اقتصاد دیجیتال با تصویب مقرره‌های مختلف، استقرار ۱۳ شرکت جدید در منطقه ویژه اقتصادی پیام، تولید بیش از ۶۰ محصول جدید در شرکت‌های مستقر در پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات بخشی از عملکرد این وزارتخانه در توسعه اقتصاد دیجیتال است. تصویب لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی»، تصویب یک فصل مجزا برای توسعه اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم توسعه (برای اولین بار) با احکام بسیار خوب و کمک کننده به توسعه اقتصاد دیجیتال با همراهی خوب دولت و مجلس شورای اسلامی از دیگر اتفاقات خوب این بخش است.

۸. در حوزه پست نیز توسعه و نوسازی زیرساختها و هوشمند سازی پست در دستور کار قرار گرفت. بحمدلله امسال بیش از یکصد دستگاه کامیون و کامیونت و ون به ظرفیت شبکه پستی کشور اضافه شد. همچنین چندین پروژه هوشمند سازی پست در مراحل مختلف قبول، تجزیه، رهسپاری و تحویل انجام شد که از جمله مهمترین آنها راه اندازی سه نوع سیستم هوشمند تفکیک هوشمند مرسولات با استفاده از ربات و هوش مصنوعی، بکارگیری قفسه‌های هوشمند (لاکر) برای توزیع مرسولات و موارد متعدد دیگر اشاره کرد. پست در سال جاری بیش از ۳۰۰ میلیون مرسوله را جابجا کرده است که جای خداقوت به تک تک همکاران پستی دارد.

۹. پست بانک ایران نیز با راه اندازی ۵۸۶ باجه روستایی جدید و ۲۳۸ دستگاه خودپرداز نسبت به ارائه خدمت به هموطنان عزیز در روستاهای کشور اقدام نموده است.

۱۰. در انتخابات ۱۱ اسفند هم از آنجا که برای اولین بار ممهور شدن شناسنامه حذف و هموطنان می‌توانستند از طریق مدارک هویتی اقدام به رأی دادن نمایند، موضوع ارتباطات و پایداری آن از جایگاه ویژه ای برخوردار بود و الحمدلله با پوشش ۹۹.۵ درصدی ارتباطات در قریب به ۵۸ هزار شعبه در قالب ۹۵ هزار نقطه رأی گیری، ۹۹ درصد استعلامات حتی از دور افتاده‌ترین و صعب العبور ترین نقاط کشور به صورت کاملاً برخط صورت گرفت. این اتفاق تاریخی که برای نخستین بار در کشور رخ داد مرهون اقدامات صورت گرفته در سالهای اخیر برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور است که بخشی از آن در بندهای پیشین مورد اشاره قرار گرفت.

در پایان با تبریک این روز و بالیدن به همه همکاران تلاشگرم در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و فعالان زیست‌بوم ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، به همه هموطنان اطمینان خاطر می‌دهم که خادمین آنها در خانواده بزرگ ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، شبانه روزی برای فراهم کردن بهترینها برای ملت شریف ایران در تلاشند. فرصت را غنیمت شمرده و ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان و طلب دعای خیر ازهموطنان عزیز، پیشاپیش سال نو را تبریک عرض می‌کنم.

عیسی زارع پور

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات