اعلام آمادگی ۱۱ هزار گروه جهادی برای حضور در مناطق محروم

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری اعزام گروههای جهادی به مناطق محروم در ایام نوروز ۱۴۰۳ و رونمایی از پویش «خانه دوست کجاست؟» با حضور سردار زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی، جهادگران و اصحاب رسانه بعدازظهر امروز سهشنبه ۲۲ اسفند در سالن جلسات شهید سلیمانی مجتمع فرهنگی آموزشی پادگان ولیعصر (عج) برگزار شد.
سردار زهرایی در ایننشست گفت: دست بوس دستان جهادگران در سراسر کشور هستم. هر اقدامی خواستیم انجام بدهیم جهادگران یا طرح و ایده داده بودند یا وارد عمل شده بودند. جریان جهادی کشور رویشهای بسیار زیادی داشته و مملو از رویش است.
وی افزود: مقام معظم رهبری فرمودند: «در اردوهای جهادی از لحاظ کمیت و کیفیت باید صد برابری پیشرفت کنیم.» حادثه کرونا نشان داد جهادگران پیشقراولان عرصه خدمت رسانی هستند. بعد از کرونا گروههای جهادی در سیل سال ۱۳۹۸ نشان دادند در کف میدان هستند. بدنه نظام باید مقابل جهادگران سر تعظیم فرود بیاورد.
رئیس سازمان بسیج سازندگی در ادامه سخنان خود گفت: بعضی از نحله های فکری به دنبال این هستند گروههای جهادی را انحصار و از آن سو استفاده کنند. مردم به این گروهها اعتماد کرده اند، این اعتماد نباید از بین برود، این جریان ولایی است و باید با ولایت بماند. جهادگران باید در نظام طبیعی با پشتیبانی دولت رشد و حل مسئله کنند.
سردار زهرایی در ادامه نشست خبری مذکور گفت: با دستور رهبر معظم انقلاب ۱۳ شهریور ۱۳۴۷ اولین گروه جهادی خدمت رسان به زلزله فردوس اعزام شد. این روز در تقویم ملی به ثبت رسیده است. سال ۱۴۰۳ در این روز، اجلاسیه ملی جهادگران آسمانی را برگزار خواهیم کرد. ۱۱ هزار گروه جهادی برای حضور در مناطق محروم همزمان با ایام نوروز اعلام آمادگی کردند. این ۱۱ هزار گروه جهادی بیش از ۱۰۰ هزار نفر هستند. اعزام این گروهها از یکی دو روز گذشته با شعار"راهیان خدمت" شروع شده و تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد. به طور معمول ۴۵ درصد اعضای گروهها را خواهران تشکیل میدهند.
وی ادامه داد: گروههای جهادی حاضر در سیستان و بلوچستان کفایت میکند. گروههایی که به این استان میروند باید سه ویژگی داشته باشند. این استان به گروههای جهادی متخصص و ماهر نیاز دارد. گروههایی که به این استان میروند امکانات داشته باشند. گروههای جهادی به خیرین وصل بشوند و با پول نقدی و با هماهنگی با قرارگاه سازندگی سیستان و بلوچستان بروند. کمکهای نقدی در این استان بیشتر نیاز است. در میامی خراسان رضوی و چاه هاشم سیستان و بلوچستان قرارگاههای جدید شکل خواهد گرفت.
رئیس سازمان بسیج سازندگی در پایان به پویش «خانه دوست کجاست؟» اشاره کرد و گفت: عیدنوروز و ماه رمضان با هم مصادف شده است. پویش «خانه دوست کجاست؟» برای اولین بار برگزار میشود. از افطاری تا سحر بهترین فرصت انجام کار برای گروههای جهادی است. این پویش قصد دارد به گروههای جهادی انسجام بدهد. جهادگران به محرومین، مستمندان، شهدا و ایثارگران در خانه تکانی، مرمت و تکمیل آن کمک میکنند. افطاری ساده در خانه محرومین پهن کنند. این پویش از امشب شروع میشود و تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد.
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