به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام‌نیا استاندار ایلام ظهر روز سه‌شنبه ۲۲ اسفندماه در آیین بزرگ‌داشت شهدا و اجلاسیه روز شهید، ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان، گفت: ماه رمضان ماه رحمت و فرصتی برای خودسازی، تهذیب اخلاق، معنویت و آمرزش گناهان است.

وی خانواده‌های شهدا را زینت‌بخش و نگین هر محفلی ذکر کرد و گفت: بسیار خوشحالیم از این‌که در این برنامه که خانواده‌های معظم شهدا حضور دارند و مورد تکریم قرار خواهند گرفت.

استاندار ایلام با اشاره به فرمایشات مقام معظم‌رهبری در خصوص شهدا، عنوان کرد: امام راحل فرمودند «هر چه انقلاب اسلامی دارد از برکت مجاهدت شهدا و ایثارگران است» همچنین مقام معظم‌رهبری عنوان کردند «اگر این شهادت‌ها نبود نظام باقی نمی‌ماند»

وی به هجمه‌های همه‌جانبه استکبار برای مقابله با نظام اسلامی اشاره کرد و افزود: خون پاک شهدا تضمین‌کننده اقتدار و امنیت کشور در برابر هجمه‌های جبهه استکبار است. به یقین اعتلای ارزش‌ها و بقای نظام، استقلال، آزادگی، تمامیت ارضی و اقتدار نظام با جانفشانی شهدا محقق شد.

نماینده عالی دولت در استان ایلام یادآورشد: شهدا سرمایه‌های عظیم و معنوی کشور هستند و در واقع اقتدار روزافزون کشور در گرو جان‌فشانی شهدا و ایثارگران و استقلال و حریت مردم، مرهون خون پاک شهدای عزیز کشور بود.

بهرام‌نیا تشکیل تمدن اسلامی را جزو اهداف اولیه شهدا عنوان کرد و گفت: دشمن و نظام سلطه با همه امکانات و ظرفیت‌ها در تقابل با این مسیر بود و برای ایستادگی در مقابل نظام اسلامی همه سرمایه‌های مادی خود را هزینه کرد که اوج وقاحت و ددمنشی، کودک‌کشی و جنایت آنان در غزه بود.

وی اضافه کرد: پایه‌گذار تمدن نوین اسلامی امام (ره) و شهدا بودند. تمدن نوین اسلامی مسیری است که نیاز به تلاش و مجاهدت دارد و تحقق این تمدن تنها به واسطه مجاهدت شهدا است.

نماینده عالی دولت در استان ایلام عنوان کرد: در جنگ تحمیلی جوانان خوش‌فکر و رعناقامت، جان عزیز خود را فدا کردند تا اسلام زنده بماند و زمینه‌ساز رشد و پیشرفت نظام در همه حوزه‌های نانوتکنولوژی، صنایع نظامی، دریایی و … بودند.

بهرام‌نیا بیان داشت: از خداوند متعال می‌خواهیم که همگان به تاسی از فرمایشات امامین انقلاب و آرمان شهدا و با نصب‌العین قرار دادن صبر و استقامت خانواده‌های شهدا در مسیر آنان ثابت قدم باشیم و نهایت تلاش و کوشش را در این مسیر به‌کار گیریم.

وی اضافه کرد: خانواده شهدا و اعضای خانواده آنان بار سنگین و رسالت بزرگی را عهده‌دار هستند.