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۲۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۷:۰۱

معاون استاندار البرز: 

جایگاه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان بین جامعه هدف تبیین شود

جایگاه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان بین جامعه هدف تبیین شود

کرج- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز گفت: باید با شتاب بخشیدن در تشریح خدمات صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، جایگاه صندوق بین جامعه هدف تبیین شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ولی پوری ظهر سه شنبه در نشست با سرپرست صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان البرز که در استانداری البرز برگزار شد، با اشاره به اهمیت معرفی جایگاه صندوق به جامعه هدف گفت: خدمات این مجموعه یکی از خدمات ارزنده نظام مقدس اسلامی و دولت است که باید با شتاب بخشیدن در تشریح این خدمات، جایگاه صندوق بین جامعه هدف تبیین شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز عنوان کرد: برگزاری جلسات مداوم با فرمانداران، بخشداران و سایر دستگاه‌های اجرایی که دارای جامعه هدف مشترک با صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر هستند، می‌تواند در تسریع در آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به واجدان شرایط بهره مندی از خدمات و مزایایی که دولت توسط صندوق در اختیار مردم گذاشته است راهگشا باشد.

فواد محمدی، سرپرست صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان البرز نیز در این نشست مطرح کرد: صندوق در سال ۱۳۸۳ با مصوبه هیأت وزیران و بر مبنای اصل ۲۹ قانون اساسی که برخورداری از بیمه اجتماعی را حق همگانی تمامی آحاد جامعه می‌داند تشکیل شده است.

وی اضافه کرد: تا قبل از تأسیس این صندوق بهره مندی از مزایای بیمه اجتماعی منوط به رابطه کارگری و کارفرمایی بود که با تأسیس صندوق و نقش آفرینی دولت به عنوان کارفرما، مشمولان بدون در نظر گرفتن رابطه کارگری و کارفرمایی می‌توانند تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گیرند.

سرپرست صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان البرز بیان کرد: در استان البرز تاکنون حدود ۲۱ هزار خانوار تحت پوشش چتر بیمه‌ای صندوق قرار گرفته‌اند که در حال حاضر بیش از یک هزار و ۱۰۰ خانواده از مزایایی همچون مستمری بازنشستگی، مستمری بازماندگان و یا مستمری ازکارافتادگی بهره مند شده‌اند.

محمدی از پرداخت تسهیلات بدون بهره و ضامن و حتی بدون مراجعه به بانک به مستمری بگیران، رونمایی از اجرای طرح بیمه تکمیل درمان برای مستمری بگیران، اجرای طرح بیمه رایگان مادران غیر شاغل روستایی و عشایری دارای سه فرزند و بیشتر ذیل ماده ۲۱ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در راستای ایجاد انگیزه و جلب رضایت مردم پیرو منویات مقام معظم رهبری خبر داد.

وی با اشاره به تفاهم نامه صندوق بیمه اجتماعی و استانداری البرز خاطرنشان کرد: یکی از مفاد تفاهم نامه منعقد شده، برگزاری منظم جلسات ستاد راهبردی توسعه بیمه اجتماعی جهت تشریح و تبیین خدمات صندوق به جامعه است که امید آن می‌رود با همکاری و تعامل هر چه بیشتر مجموعه وزارت کشور در البرز شاهد توسعه و اعتلای رتبه صندوق در بین استان‌ها باشیم.

کد مطلب 6053590

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