جایگاه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان بین جامعه هدف تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ولی پوری ظهر سه شنبه در نشست با سرپرست صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان البرز که در استانداری البرز برگزار شد، با اشاره به اهمیت معرفی جایگاه صندوق به جامعه هدف گفت: خدمات این مجموعه یکی از خدمات ارزنده نظام مقدس اسلامی و دولت است که باید با شتاب بخشیدن در تشریح این خدمات، جایگاه صندوق بین جامعه هدف تبیین شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز عنوان کرد: برگزاری جلسات مداوم با فرمانداران، بخشداران و سایر دستگاه‌های اجرایی که دارای جامعه هدف مشترک با صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر هستند، می‌تواند در تسریع در آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به واجدان شرایط بهره مندی از خدمات و مزایایی که دولت توسط صندوق در اختیار مردم گذاشته است راهگشا باشد.

فواد محمدی، سرپرست صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان البرز نیز در این نشست مطرح کرد: صندوق در سال ۱۳۸۳ با مصوبه هیأت وزیران و بر مبنای اصل ۲۹ قانون اساسی که برخورداری از بیمه اجتماعی را حق همگانی تمامی آحاد جامعه می‌داند تشکیل شده است.

وی اضافه کرد: تا قبل از تأسیس این صندوق بهره مندی از مزایای بیمه اجتماعی منوط به رابطه کارگری و کارفرمایی بود که با تأسیس صندوق و نقش آفرینی دولت به عنوان کارفرما، مشمولان بدون در نظر گرفتن رابطه کارگری و کارفرمایی می‌توانند تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گیرند.

سرپرست صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان البرز بیان کرد: در استان البرز تاکنون حدود ۲۱ هزار خانوار تحت پوشش چتر بیمه‌ای صندوق قرار گرفته‌اند که در حال حاضر بیش از یک هزار و ۱۰۰ خانواده از مزایایی همچون مستمری بازنشستگی، مستمری بازماندگان و یا مستمری ازکارافتادگی بهره مند شده‌اند.

محمدی از پرداخت تسهیلات بدون بهره و ضامن و حتی بدون مراجعه به بانک به مستمری بگیران، رونمایی از اجرای طرح بیمه تکمیل درمان برای مستمری بگیران، اجرای طرح بیمه رایگان مادران غیر شاغل روستایی و عشایری دارای سه فرزند و بیشتر ذیل ماده ۲۱ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در راستای ایجاد انگیزه و جلب رضایت مردم پیرو منویات مقام معظم رهبری خبر داد.

وی با اشاره به تفاهم نامه صندوق بیمه اجتماعی و استانداری البرز خاطرنشان کرد: یکی از مفاد تفاهم نامه منعقد شده، برگزاری منظم جلسات ستاد راهبردی توسعه بیمه اجتماعی جهت تشریح و تبیین خدمات صندوق به جامعه است که امید آن می‌رود با همکاری و تعامل هر چه بیشتر مجموعه وزارت کشور در البرز شاهد توسعه و اعتلای رتبه صندوق در بین استان‌ها باشیم.