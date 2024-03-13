توزیع ۴۹ تن سیب و پرتقال تنظیم بازاری در نهاوند

توکل آبشناس در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه به منظور ساماندهی بازار شب عید و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها ۳۰ تن پرتقال و ۱۹ تن سیب سهمیه در نظر گرفته شده که در روزهای پایانی سال با قیمت دولتی بین مردم توزیع می‌شود افزود: با توجه به تقارن عید نوروز و ماه مبارک رمضان، علاوه بر برنامه‌ریزی برای میوه شب عید، در زمینه تأمین خرمای مورد نیاز ایام مبارک ماه رمضان نیز ذخیره‌سازی‌های خوبی صورت گرفته و مشکلی در تأمین و عرضه این محصول با قیمت‌های مناسب در سطح استان نداریم.

مدیر جهاد کشاورزی نهاوند با بیان اینکه سیب درختی و پرتقال از کیفیت خوبی برخوردار هستند گفت: قیمت این اقلام بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار مشخص و توزیع می‌شود و به منظور کسب رضایت عموم مردم شهرستان، میوه‌ها از یکنواختی و کیفیت مناسبی برخوردار هستند.

آبشناس گفت: تاکنون چهار تن گوشت قرمز گوساله منجمد در شهرستان با قیمت مصوب تنظیم بازاری در حال توزیع شده و در صورت اختصاص سهمیه بیشتر این روند عرضه تا پایان ماه مبارک همچنان ادامه خواهد داشت.

وی از توزیع برنج با قیمت مصوب خبر داد و گفت: تا کنون ۲۱ تن برج هومالی بین مردم توزیع شده و ۸۰ تن دیگر طی روزهای آینده در اختیار مباشر گذاشته می‌شود تا بین مصرف کنندگان توزیع شود.

مدیر جهاد کشاورزی نهاوند از اختصاص شکر سهمیه‌ای برای قنادی‌های شهرستان خبر داد و گفت: به منظور پخت شیرینی و زولبیا برای عید نوروز و همچنین ماه مبارک رمضان ۱۰۰ تن سهمیه شکر با قیمت تنظیم بازار به این شهرستان اختصاص داده شده که با نرخ دولتی در اختیار قنادی‌ها قرار می‌گیرد.

آبشناس از اجرای طرح نظارت بر بازار شب عید خبر داد و گفت: به منظور جلوگیری از گرانفروشی و تخلفات بازار طرح تشدید نظارت بر بازار مصرف با همکاری ادارات صمت، اتاق اصناف، دامپزشکی؛ تعزیرات از ۱۵ اسفند به مدت یک ماه در شهرستان برگزار می‌شود و در صورت وقوع تخلف با متخلفان برخورد فوری صورت می‌گیرد.