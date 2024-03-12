کاهش ۱۲ درصدی تصادفات جاده ای در استان زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس بابایی در نشست تخصصی بررسی مشکلات و عوامل مؤثر در تصادفات جاده‌ای با عنوان نه به تصادفات جاده‌ای در آستانه نوروز ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان و بهار قرآن با بیان اینکه مهمترین مؤلفه در تصادفات جاده‌ای آموزش است، اظهار کرد: ارتقای دانش و آگاهی تک تک مردم نسبت به حوادث و سوانح می‌تواند در کاهش تصادفات جاده‌ای مؤثر باشد.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری زنجان با بیان اینکه فرآیند فرهنگ سازی آموزش تغییر در اذهان عمومی است، گفت: وقتی تغییر در اذهان عمومی‌شکل گیرد منجر به تغییر در رفتار خواهد شد و کاهش آمارهای حوادث جاده‌ای را شاهد خواهیم‌بود.

بابایی با اشاره به راهکارهای فرهنگ سازی و تغییر در اذهان عمومی یادآوری کرد: در این راستا یکی از راهکارها نقش آفرینی آموزش و پرورش است که باید سهم خود را در این زمینه ایفا کند.

وی با بیان اینکه توسعه و پیشرفت در کشور بعد از انقلاب شکل گرفته و ادامه دارد، افزود: ایجاد زیرساخت‌های جاده‌ای بعد از انقلاب به صورت تدریجی انجام شده و با توجه به تحریم‌های موجود و کمبود اعتبار، کشور با مشکلات عدیده ای در زیرساخت‌ها مواجه شده است.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری زنجان، با بیان اینکه استان زنجان در کریدور اصلی شمالغرب کشور قرار گرفته است، اظهار کرد: استان زنجان به لحاظ تعداد روستا جزو استان‌های اول کشور است ولی با این اوصاف زنجان با کمبود تجهیزات و فرسوده شدن لجستیک امدادی در حال خدمت رسانی در جاده‌هاست.

بابایی با تاکید بر امر آموزش بیان کرد: هراندازه آموزش در صدا و سیما، دستگاه‌های خدماتی و افزایش یابد می‌تواند تأثیر گذاری خود را در جامعه نمایان کند.

وی در ادامه با بیان اینکه باید به حتم برنامه ریزی‌های مناسبی در کمیته آموزش با دستگاه‌ها ایجاد شود، ادامه داد: در این کمیته دستگاه‌ها برنامه‌ها و تولیدات خود را در امر آموزش آماده و در اختیار مرکز صدا و سیما استان در امر اطلاع رسانی قرار دهند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری زنجان، با بیان اینکه حجم زیادی از جابجایی‌ها در ایام نوروز اتفاق می‌افتد، گفت: باید صداوسیما سیما در این امر مهم نقش آفرینی داشته و در آگاه سازی مردم فعالیت کند.

بابایی اظهار داشت: آموزش کمک‌های اولیه برای کلیه کارکنان دستگاه‌ها توسط سازمان مدیریت برنامه و بودجه استان پیگیری شود تا همه کارکنان دستگاه‌های اجرایی در حوادث با علم و آگاهی بر اساس اصول اقدامات لازم را قبل از رسیدن عوامل امدادی انجام دهند تا نجات بخش مصدومان در حوادث باشند.

صدا و سیما در کاهش تلفات جاده‌ای نقش قابل توجهی دارد

مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان گفت: کلید واژه «نه به تصادفات» باید همراه با علم توسط صدا و سیما مورد بحث قرار گیرد چرا که منجر به کاهش تلفات جاده‌ای می‌شود.

حکمت الله‌هاشمی افزود: اهمیت و تشکیل این جلسات در راستای اهداف هلال احمر و نجات جان انسان‌ها است.

وی با بیان اینکه بر اساس آمار بهداشت جهانی سالیانه یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر فوتی ناشی از تصادف جاده‌ای داریم، اظهار کرد: این یک فاجعه انسانی است که انتظار می‌رود حوزه زیرساخت‌ها توسط دستگاه‌های متولی تقویت شود.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: یکی از دلایلی که در حال حاضر در حوزه حوادث و سوانح در حال رخ دادن است بی اهمیت دادن این مهم و یکی از حلقه‌های مفقوده در حوادث جاده‌ای موضوع اطفای حریق است و آتش نشانی نیز در حوادث جاده‌ای نقشی ندارد که آسیب به شمار می‌رود.

هاشمی تاکید کرد: در این راستا بیمه‌ها اگر در مشکلات و معضل موجود حوادث جاده‌ای ورود کنند و بخشی از امکانات اطفای حریق را در اختیار دستگاه‌های خدمات رسان قرار دهند، شاهد کاهش تلفات جاده‌ای و کاهش هزینه‌ها خواهیم بود که به نوعی، نه به تصادفات جاده‌ای است.

وی با بیان اینکه برای کاهش تلفات حوادث جاده‌ای باید سرعت عمل داشته باشیم، افزود: باید در چرخه حوادث و سوانح حداقل ۸۰ درصد این چرخه عملیاتی شود که یکی از این چرخه‌ها اطلاع رسانی است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان با تاکید بر اینکه امروزه صدا و سیما می‌تواند نقش کلیدی را در نه به تصادفات جاده‌ای داشته باشد، گفت: کلید واژه اطلاع رسانی باید به صورت کاملاً علمی مورد بحث قرار گیرد و در اختیار مردم قرار داده شود چرا که اگر دقیق و به موقع و همراه با علم اطلاع رسانی انجام شود بسیاری از تلفات جاده‌ای کاهش می‌یابد.

هاشمی‌با بیان اینکه باید سرعت عمل را در امر پاسخ گویی ارتقا دهیم، ادامه داد: مولفه‌هایی که در سرعت عمل و رسیدن به سر صحنه تصادف مهم است ایجاد پایگاه‌های جاده‌ای در مناطق پر خطر است.

وی با اشاره به اینکه از سال ۶۱ تاکنون ۱۰ پایگاه امدادی در سطح جاده‌های استان ایجاد شده است، افزود: اگر بخواهیم نه به تصادفات جاده‌ای معنادار باشد باید بر ایجاد پایگاه‌های جاده‌ای حرکت کنیم و رویکرد ما نیز در این خصوص افرایش پایگاه‌های جاده‌ای است تا تلفات را در جاده‌ها به حداقل رسانده و کاهش دهیم.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان با بیان اینکه یکی از مؤلفه‌های مهم در حوادث جاده‌ای در جمعیت هلال احمر و سایر ارگان‌های خدمات رسان تعداد پایگاه‌هاست، گفت: در حال حاضر در استان بر اساس تعداد پایگاه‌های موجود ۵۰ درصد حوادث جاده‌ای پوشش داده می‌شود که اقداماتی در این خصوص در حال اقدام است.

هاشمی تاکید کرد: آموزش‌های امدادی و همگانی باید جدی گرفته شود چراکه آموزش کمک‌های اولیه معجزه می‌کند و در حوادث جان انسان‌ها را نجات می‌دهد.

گفتنی است این جلسه با حضور دستگاه‌های عضو مدیریت بحران استان زنجان توسط هلال احمر استان و به ریاست مدیر عامل جمعیت تشکیل شد.