افتتاح همزمان ۳ ایستگاه و ۲ ورودی جدید در خط ۶ مترو تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن هرمزی مدیرعامل شرکت مترو تهران در مورد افتتاحیههای روز شنبه هفته آینده گفت: از اسفند ماه سال ۱۴۰۱ که ۴ ایستگاه میدان شهدای هفتم تیر، میدان حضرت ولیعصر (عج)، بوستان لاله و کارگر در خط ۶ به بهرهبرداری رسید، تا اسفند ماه ۱۴۰۲ که روزهای پایانی آن را سپری میکنیم، تعداد ۱۰ ایستگاه در این خط افتتاح شده که آمار قابل تأملی به شمار میآید.
وی افزود: این در حالی است که مهر ماه امسال نیز ۳ ایستگاه شهر زیبا، شهران و شهید آرمان علیوردی (کوهسار) در اختیار مردم قرار گرفت. با بهرهبرداری از این ۱۰ ایستگاه در مدت زمان یک سال اخیر، تعداد ایستگاههای تکمیل شده خط ۶ به عدد ۲۳ ایستگاه میرسد تا بتوان امیدوار بود پرونده کل ایستگاههای خط مذکور (غیر از بخش توسعه جنوبی) در سال ۱۴۰۳ بسته شود.
هرمزی بیان کرد: ایستگاه بهار شیراز در بخش میانی خط ۶ و دو ایستگاه دیگر در قطعه شمالی این خط واقع شدهاند؛ با بهرهبرداری از ایستگاههای آیت الله کاشانی و شهدای کن، در واقع تمام ایستگاههای نیمه شمالی خط ۶ تکمیل شده و مسیری پیوسته در اختیار شهروندان قرار گرفته میشود.
وی ادامه داد: همچنین همزمان با آغاز بهره برداری از ۳ ایستگاه فوق الاشاره، ورودیهای دوم ایستگاههای شهر زیبا و شهران در همین خط نیز افتتاح خواهند شد تا پرونده افتتاحیههای سال ۱۴۰۲ شرکت مترو تهران بسته شود.
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