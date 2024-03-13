عباس پیری تهیه کننده ویژه برنامه «جوان ماه» رادیو جوان با اشاره به بخش‌های متنوع و مختلف این برنامه به خبرنگار مهر گفت: شبکه رادیویی جوان در اقدامی ویژه برای ایام ماه مبارک رمضان امسال که مقارن با عید نوروز است، ویژه برنامه «جوان‌ ماه» را با اجرای مجید عسگری تدارک دیده است که همراه با بخش‌های متنوع، جذاب و شنیدنی خواهد بود.

وی اضافه کرد: ویژه برنامه «جوان ماه» شامل آیتم‌های مختلفی از جمله «تلنگر» است که اجرای این بخش را حجت الاسلام امیرحسین دریایی بر عهده دارد و آیتم نمایشی با اجرای بازیگر توانمند محسن بهرامی خواهد بود.

این تهیه کننده به دیگر بخش های برنامه اشاره و عنوان کرد: در بخش «امت واحده» روایت آیین‌های رمضانی روستاها و اقوام مختلف کشور را خواهیم داشت و همچنین آیتم نهج البلاغه‌خوانی را داریم که با صدای شیوای حسن خلقت دوست صورت می گیرد. در آیتم های عید و رمضان دید و بازدید در نوروز، بهار طبیعت، صله رحم و دورهمی‌های بعد از افطار را خواهیم داشت.

تهیه کننده ویژه برنامه زنده «جوان ماه» درباره فضای رمضانی برنامه بیان کرد: در بخش «شیرین سخن» با شوخی‌های علما درباره موضوعاتی از جمله درس و حکمت همراه خواهیم بود و در بخش «نوروز در رمضان» به بیان جلوه‌های بهار طبیعت و بهار قرآن می پردازیم. همچنین بخشی ویژه با عنوان «وجدان» را داریم که به مضمون وجدان فردی جوان و کارهای روزانه وی می‌پردازد.

وی همچنین عنوان کرد: شبکه رادیویی جوان، امسال با ویژه برنامه «جوان ماه» به استقبال ماه مبارک رمضان می‌رود و متناسب با ایام خاص این ماه مبارک، همچون شب‌های قدر و شهادت امیرالمومنین (ع) بخش‌های این برنامه تغییر خواهند کرد.

پیری در پایان اظهار کرد: امیدواریم به یاری خداوند، این برنامه مورد قبول مخاطبان قرار بگیرد و از طرف دیگر نیز برنامه رو به پیشرفت و در اجرای بخش‌های مختلف موفق باشد.

ویژه برنامه زنده «جوان ماه» کاری از گروه فرهنگ، جامعه و سلامت رادیو جوان با مدیریت علیرضا مبینی هر روز در افطار ماه مبارک رمضان از ساعت ۱۷ الی ۲۰ روی موج fm ردیف ۸۸ مگاهرتز پخش می شود.

عوامل برنامه عبارتند از تهیه کننده عباس پیری، نویسنده مجتبی امیری، مجری مجید عسگری، هماهنگی بابک شکری و با همکاری زهرا سادات رحیم حسینی، امیرحسین علی نیافرد، بیتا احمدی، اکرم اویسی، حجت اسلام والمسلمین امیرحسین دریایی، نیما عزت پور، حامد شاهی و حسن معین.