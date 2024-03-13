۴۰ هزار و ۶۳۰ مصدوم نزاع در اصفهان به پزشکی قانونی مراجعه کردند

منصور فیروزبخت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آمارهای موجود در یازده ماه سال جاری ۴۰ هزار و ۶۳۰ مصدوم نزاع برای انجام معاینات، بررسی صدمات و تعیین خسارت به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که از این تعداد ۱۳ هزار و ۶۹۴ نفر زن و ۲۶ هزار و ۹۳۶ نفر مرد بودند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان ادامه داد: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد مراجعان نزاع ۳۸ هزار و ۵۷۹ نفر بودند ۵.۳ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: بر این اساس در یازده ماه امسال میزان مراجعان زنان ۴.۹ درصد و میزان مراجعات مردان ۵.۶ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان خاطرنشان کرد: مراجعه کنندگان نزاع به پزشکی قانونی توجه داشته باشند که ظاهر خون آلود تأثیری در تعیین میزان صدمات و صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و برخی خصوصیات آن است. بنابر این معاینه دقیق‌تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.

فیروزبخت گفت: دیگر چیزی به نام «طول درمان» در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود. آنچه امروز در گواهی‌های پزشکی قانونی وجود دارد تعیین زمان «معاینه مجدد» است که هدف از آن، تعیین سرنوشت جراحات و صدمات و حفظ حقوق مصدومان است که آیا جراحت یا صدمه به صورت بدون عیب التیام می‌یابد و یا اینکه با عدم التیام و یا التیام نامطلوب موجب ایجاد نقص عضو می‌شود.

به گفته وی برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان نیز ارائه معرفی نامه از مراجع قضائی و یا کلانتری الزامی است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان اضافه کرد: در مواردی برای بررسی دقیق‌تر جراحات و یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره و یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراکلینیک است، این امر برای حفظ حقوق مراجعان و اظهار نظر دقیق در خصوص صدمات است، بنا براین صبر و شکیبایی بیشتر مراجعان را می‌طلبد.

فیروزبخت افزود: همچنین در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید کننده، فرد می‌تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کند. سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقی از فرد ضایع نشود.