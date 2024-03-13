حدود ۳۰ درصد مجرمین دستگیر شده در قزوین سارق هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی ابراهیمی ظهر چهارشنبه در جمع اصحاب رسانه با بیان اینکه در سال جاری بیش از ۳۱۲ ملیون ۵۱۴ هزار تردد در استان قزوین ثبت شده است، ادامه داد: این مقدارتردد به نسبت مدت زمان مشابه ۵ درصد رشد داشته است.
وی افزود: در سال جاری برای تأمین امنیت مردم در جادهها ۳۶ نقطه حادثه خیز شناسایی شده و با استقرار ۴۰ اکیپ پلیس نظارت بیشتری بر روی این نقاط صورت خواهد گرفت.
فرمانده انتظامی استان قزوین از کمک گروههای جهادی در نوروز امسال خبر داد و عنوان کرد: ۳۰ گروه جهادی نیز در نوروز امسال در کنار پلیس به مردم خدمات ارائه خواهند کرد.
وی با بیان اینکه در سال جاری ۵۲ نفر از شهروندان قزوینی در تصادفات درون شهری جان خود را از دست دادهاند، تاکید کرد: در تصادفات جرحی درون شهری ۲۲ درصد کاهش داشتهایم اما تصادفات خسارتی درون شهری با ۳۰ درصد رشد روبرو بوده است.
ابراهیمی با بیان اینکه بیش از ۶۰ هزار خودرو در سال جاری پلاک گذاری شدهاند، عنوان کرد: ۷ هزار ۵۰۰ دستگاه موتورسیکلت نیز در طی این مدت در قزوین شماره گذاری شدند.
وی با اشاره به اقدامات نیروی انتظامی قزوین در حوزه مبارزه با مواد مخدر تاکیدکرد: از ابتدای سال تا به امروز بیش از ۳ تن و ۶۱۲ کیلوکرم انواع مواد مخدر در استان قزوین کشف شده که این میزان کشفیات به نسبت سال گذشته ۱۳ درصد رشد داشته است.
فرمانده انتظامی استان قزوین تصریح کرد: همچنین بیش از ۳ هزار ۷۰۰ نفر در رابطه با مواد مخدر در استان قزوین در یکسال اخیر دستگیر و به محاکم قضائی معرفی شدهاند.
وی از اجرای یکهزار طرح در استان برای برخورد با خرده فروشان و پاکسازی استان خبر داد و با بیان اینکه دراین مدت ۸ باند نیز متلاشی شده است، تاکید کرد: از ابتدای سال یکهزار و ۸۹۰ نفر معتاد در استان قزوین دستگیر شدهاند.
ابراهیمی تاکید کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون در حوزههای مختلف ۱۹ هزار و ۴۰ متهم دستگیر شدهاند که ۶ هزار و ۳۰۰ نفر آنها سارق بودهاند.
وی اضافه کرد: از ابتدای سال جاری سارقینی که بیش از ۳ بار سابقه سرقت دارند با پابند الکترونیکی در سطح جامعه تردد خواهند کرد تا از سرقتهای بعدی آنها جلوگیری شود.
فرمانده انتظامی استان قزوین تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تا به مروز تعداد ۷۴۲ هزار و ۶۳۳ مورد تماسهای تلفنی با ۱۱۰ داشتهایم که از این تعداد ۲۷۵ هزار و ۶۳۰ مورد توسط مأموران انتظامی به عملیات منجر شده است.
وی با بیان اینکه در حوزه پلیس فتا نیز ۲ هزار و ۶۵ پرونده از سوی دستگاه قضا به پلیس ابلاغ شده است، ادامه داد: تا به امروز ۱ هزار و ۹۱۹ مورد از این پروندهها تعیین تکلیف شده و متهمین آن دستگیر و به مقامات قضائی تحویل داده شده ند.
ابراهیمی در پایان از افزایش ۲۶۷ درصدی پروندههای قاچاق کالا در استان قزون خبر داد و یاد آور شد: کل پروندههای اقتصادی استان ۸۷۰ فقره پرونده بوده که مجموع جرایم آنها ۴ همت و ۵۲۳ میلیارد و ۳۷۶ میلیون و ۳۹۵ هزار و ۸۹۴ تومان بوده است.
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