۸۰ درصد تعاونی های مسکن مشکل دارند/ رشد ۳.۸ درصدی ساخت مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، امروز (۲۴ اسفند) مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی به منظور افتتاح ۵ هزار و ۲۳۰ واحد تکمیل شده مسکن مهر وارد شهر جدید پردیس شد.
همچنین ۷۴۱ واحد در فاز ۵، ۳۳۰ واحد در فاز ۹ جدید، ۳۱۸ واحد در فاز ۹ قدیم، ۲ هزار و ۱۲ واحد در فاز ۸ و یکهزار و ۷۷۰ واحد در فاز ۱۱ شهر جدید واقع شده است.
در دولت سیزدهم، ۱۰ هزار واحد مسکن مهر افتتاح شده است که با افتتاح ۵ هزار و ۲۳۰ واحد این رقم به ۱۵ هزار و ۲۳۰ واحد میرسد.
البته ۶ هزار و ۷۲۰ واحد دیگر باقی میماند که با تکمیل تمامی خدمات زیربنایی و روبنایی به زودی افتتاح میشود.
رشد ۳.۸ دهم درصدی تولید مسکن در سال ۱۴۰۲
مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی، گفت: سال ۹۸ و ۹۹ در حالی پشت سر گذاشتیم که پخش تولید مسکن اعداد منفی را تجربه کرد و این اعدادها به معنای عقبماندگی جدی در حوزه صنعت ساختمان محسوب میشود.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه تاکید کرد: البته این اعداد منفی در بیکاری و اثرات اجتماعی رخ نمایی میکند و از منفی ۱۳ در سال ۹۸ و ۹۹ به رشد مثبت ۳و ۸ دهم درصدی را در بخش مسکن شاهد بودیم. در سال گذشته (۱۴۰۱) هم متأسفانه شاهد رشد منفی بودیم.
وی گفت: البته این رشد در صنعت ساختمان ایدهآل نیست اما امیدوار کنند خواهد بود زیرا مشخص است اتفاقات خوبی در مسکن در حال رخ دادن است. به نظر میرسد تمام مؤلفههای بخش مسکن فعالیت میکنند.
بذرپاش تاکید کرد: انتظار میرود در سال (۱۴۰۳) رکورد مسکن بزنیم و حوزه نهضت ملی مسکن با رویکردهای عادی متفاوت خواهد بود و نهضت به معنای رویکرد نهضتوار در تمام بخشهای کشور باید صورت بگیرد. نهادهای مالی، شهرداری و دستگاههای نظارتی باید پیشگام باشند.
وی ادامه داد: در پروژه نهضت ملی مسکن از مرز ۲ میلیون و ۴۰۰ واحد نهضت ملی مسکن عبور کردیم برای به اتمام رساندن این واحدهای مسکونی نیازمند هزینههای کلان خواهیم بود.
عضو کابینه دولت سیزدهم تصریح کرد: یکی از سیاستهای وزارت راه و شهرسازی مردمی سازی مسکن خواهد بود و بخش خصوصی باید در حوزه ساخت و ساز مسکن ورود کنند؛ طبق فرمایش مقام معظم رهبری دستگاههای دولتی باید مداخلاتشان را کاهش دهند و بخشهای دولتی به پای کار بیایند.
وی افزود: زمانی که خود متقاضیان در ساخت مسکن پیشگام باشند قطعاً کیفیت واحدهای مسکونی بهتر خواهد بود همچنین زمان و قیمت تمام شده واحد مسکونی کاهش پیدا میکند و برای پیشرفت در این حوزه این سیاست را در پیش گرفتیم.
وی در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد، گفت: کاهش نرخ سود تسهیلات برای مردم امیدوار کننده بود اما مورد رضایت نیست؛ ابزار جدید نظارتی برای پیگیری اعطای تسهیلات مسکن به متقاضیان در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت تا اگر بانکی از زیر بار شانه خالی کرد مورد جریمه قرار گیرد.
بذرپاش گفت: در ابتدای دولت ۲۴۰ هزار واحد مسکونی مهر به دولت سیزدهم به ارث رسید؛ مسکن مهری که بدون هیچگونه منابع مالی نداشت و ما از مولدسازی خود منابع وزارت راه و شهرسازی تأمین مالی کردیم و هماکنون ۱۲۴ هزار واحد از ۲۴۰ هزار واحد مسکونی مهر را تحویل متقاضیان دادیم.
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