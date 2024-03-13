نگاه حاکم در بهزیستی سازنده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن افشارچی در مراسم افطاری شیرخوارگاه شهید ثمین تاب زنجان، گفت: تحولانی در بهزیستی استان به وقوع پیوسته و در واقع نگاه ها فراتر از یک وظیقه قانونی و دولتی است.

وی با بیان اینکه کار دست اندرکاران بهزیستی در راه رضای خدا انجام می شود، افزود: فعالیت در بهزیستی از جبنه های مختلف متفاوت بوده چرا که ثواب دنیا و آخرت را به همراه دارد.

استاندار زنجان گفت: هر چند کمک های دولتی انجام می گیرد اما خیرین و افراد دلسوز بدون چشمداشتی بزرگترین خدمت را به جامعه هدف انجام می دهند و همین تربیت، پرورش و تحویل کودکان و نوجوانان بزرگترین کار است.

افشارچی با بیان اینکه ثناگو و دعاگوی این افراد دلسوز هستیم، افزود: این کار بسیار بزرگ وجای قدردانی دارد.