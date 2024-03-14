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۲۴ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۰۳

مدیر تعاون روستایی استان گلستان:

۶۵ هزار هکتار از اراضی گلستان به عنوان کشاورزی قراردادی ثبت شدند

۶۵ هزار هکتار از اراضی گلستان به عنوان کشاورزی قراردادی ثبت شدند

گرگان- مدیر تعاون روستایی استان گلستان از انعقاد توافق برای کشت قراردادی ۶۵ هزار هکتار از اراضی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جامی صبح پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ با اعتماد کشاورزان موفق شدیم ۶۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان را تحت عنوان کشت قراردادی توافق کنیم.

وی افزود: سه حوزه کشاورزی، روستایی و تولیدی با ۲۶۹ شرکت، زیر مجموعه‌های تعاون روستایی گلستان است.

جامی تاکید کرد: حمایت، نظارت و هدایت از شرکت‌های تابع، جزو رسالت‌های تعاونی روستایی است.

مدیر تعاونی روستایی استان گلستان افزود: یک چهارم تولید گندم استان با ارزش ۳۲۰ میلیارد تومان توسط شبکه تعاون روستایی استان تولید و توزیع می‌شود.

وی گفت: جمع آوری، خرید و فروش محصولات کشاورزی شاخص از وظایف تعاونی روستایی است که در قالب خرید تضمینی، حمایتی و توافقی انجام می‌شود.

جامی خاطر نشان کرد: ورود شبکه تعاون روستایی به توزیع میوه موضوع حمایتی است که نزدیک به ۵ میلیارد تومان گردش نقدینگی برای تنظیم بازار میوه اختصاص داده شد.

وی افزود: در حوزه توزیع میوه تنظیم بازار فقط به نقطه سر به سر فکر می‌کنیم و نگاه سودآوری نداریم.

کد مطلب 6054996

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