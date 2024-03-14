۶۵ هزار هکتار از اراضی گلستان به عنوان کشاورزی قراردادی ثبت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جامی صبح پنجشنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ با اعتماد کشاورزان موفق شدیم ۶۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان را تحت عنوان کشت قراردادی توافق کنیم.
وی افزود: سه حوزه کشاورزی، روستایی و تولیدی با ۲۶۹ شرکت، زیر مجموعههای تعاون روستایی گلستان است.
جامی تاکید کرد: حمایت، نظارت و هدایت از شرکتهای تابع، جزو رسالتهای تعاونی روستایی است.
مدیر تعاونی روستایی استان گلستان افزود: یک چهارم تولید گندم استان با ارزش ۳۲۰ میلیارد تومان توسط شبکه تعاون روستایی استان تولید و توزیع میشود.
وی گفت: جمع آوری، خرید و فروش محصولات کشاورزی شاخص از وظایف تعاونی روستایی است که در قالب خرید تضمینی، حمایتی و توافقی انجام میشود.
جامی خاطر نشان کرد: ورود شبکه تعاون روستایی به توزیع میوه موضوع حمایتی است که نزدیک به ۵ میلیارد تومان گردش نقدینگی برای تنظیم بازار میوه اختصاص داده شد.
وی افزود: در حوزه توزیع میوه تنظیم بازار فقط به نقطه سر به سر فکر میکنیم و نگاه سودآوری نداریم.
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