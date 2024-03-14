پویش «چشم به راهیم» نوروز ۱۴۰۳ در خوزستان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جولانژاد پیش از ظهر امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با سراسر کشور، پویش «همراهان سفر نوروز ۱۴۰۳» با نام «چشم به راهیم» از شنبه ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۲ تا ۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۳ در مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی کارون واقع در کیلومتر ۶ محور اهواز- بندر امام (آزادراه خلیج فارس) اجرا می‌شود.

وی، هدف از اجرای پویش «همراهان سفر نوروز ۱۴۰۳» را ارتقای ایمنی سفر و کاهش حداکثری آمار تصادفات و تلفات جاده‌ای دانست و افزود: کمک به افزایش ایمنی سفرهای نوروزی برای استفاده‌کنندگان از خودروهای شخصی و حمل و نقل عمومی و ترغیب رانندگان به توقف وسایل نقلیه در طول سفر با هدف رفع خستگی ناشی از رانندگی طولانی، اشاعه و پاسداشت ارزش‌های دینی و مذهبی در طول سفر با توجه به تلاقی ماه رمضان و نوروز، ارتقای دانش عمومی جامعه در خصوص فرهنگ ایمنی و فرهنگ درست رانندگی و به بکارگیری هنر در خدمت ایمنی برای ایجاد جاذبه‌های جاده‌ای از مهمترین اهداف این پویش است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان با بیان اینکه ۶۱ مجتمع خدماتی رفاهی در محورهای استان فعال هستند، گفت: ۱۵ دقیقه استراحت در ازای هر ۲ ساعت رانندگی می‌تواند بسیاری از حوادث جاده‌ای را کاهش دهد و بهترین محل برای توقف و استراحت مجتمع‌های خدمات رفاهی و ایستگاه‌های اجرای طرح پویش «همراهان سفر نوروز ۱۴۰۳» است.

جولانژاد یادآور شد: پویش «همراهان سفر نوروز ۱۴۰۳» با روش‌های گوناگون و با استفاده از قابلیت‌های مختلف رشته‌های هنری و بکارگیری هنر موسیقی بومی محلی، سعی دارد آموزش و افزایش دانش عمومی نسبت به فرهنگ صحیح رانندگی را ارتقا دهد.