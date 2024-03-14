عبدالواحد جمشیدزاده در گفتو گو با خبرنگار مهر، افزود: تعداد ۲۰۰ سازه خاکی و سنگ ملات شهرستان مهرستان در اثر بارندگیهای اخیر کاملاً آبگیری و از هدر رفت بخش قابل توجهی از روان آبهای منطقه جلوگیری به عمل آمده است.
وی ادامه داد: فعالیتهای آبخیزداری اجرا شده در شهرستان نقش مؤثری در کنترل سیل، جلوگیری از فرسایش خاک و مهمتر از همه تقویت و احیای طبیعت را به دنبال داشته است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیرداری مهرستان بیان کرد: کشور پهناور ایران و به تبع آن استان سیستان و بلوچستان همیشه با دو پدیده خشکسالی و سیلهای ویرانگر مواجه بوده که تنها راهکار مؤثر و مفید برای غلبه بر این دو پدیده اجرای فعالیتهای آبخیزداری در حوزههای منابع طبیعی است.
جمشیدزاده خاطرنشان کرد: شهرستان مهرستان دارای چهار حوزه آبریز بزرگ هست و باتوجه به کوهستانی بودن منطقه یکی از بکرترین نقاط استان و کشور برای اجرای سازههای متنوع آبخیزداری است.
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