عاملان درگیری مسلحانه در یافت آباد دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رضا موسوی سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: بیست و سوم اسفند ماه خبری مبنی بر قدرت نمایی تعدادی از اراذل و اوباش در محدوده بلوار الغدیر تهران دریافت شد و بررسی‌های اولیه نشان از این داشت، این افراد حالت عادی نداشته و پس از درگیری با شهروندان در خیابان با استفاده از سلاح سرد اقدام به قدرت نمایی و عربده کشی و تخریب خودروها کرده‌اند.

وی با بیان اینکه این افراد با برهم زدن نظم عمومی باعث ایجاد رعب و وحشت شهروندان شدند، افزود: تیم عملیات کلانتری ۱۵۱ یافت آباد سریعاً به محل اعزام و متهمان را که از اراذل و اوباش سابقه دار بودند در حال قدرت نمایی مشاهده و دستگیری متهمان را در دستور کار قرار دادند.

این مقام انتظامی ابراز داشت: مأموران پلیس در یک عملیات ضربتی و با استفاده از قانون بکارگیری سلاح ۴ عامل اصلی درگیری را خلع سلاح و زمین گیر کردند.

سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد: از متهمان سلاح سرد کشف و متهمان پس از انتقال به کلانتری در تحقیقات اولیه به جرم خود و اخلال در نظم و امنیت شهروندان و تخریب خودرو شهروندان اعتراف کردند.

سرهنگ موسوی با اشاره به اینکه امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است و با مخلان نظم و امنیت به جد برخورد می‌شود، خاطر نشان کرد: متهمان برای سیر مراحل قانونی به مقام قضائی معرفی شدند.