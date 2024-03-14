  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۴ اسفند ۱۴۰۲، ۱۳:۴۰

سرهنگ موسوی اعلام کرد؛

عاملان درگیری مسلحانه در یافت آباد دستگیر شدند

عاملان درگیری مسلحانه در یافت آباد دستگیر شدند

سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری عاملان ناامنی که با تخریب خودروها باعث برهم زدن نظم عمومی شدند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رضا موسوی سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: بیست و سوم اسفند ماه خبری مبنی بر قدرت نمایی تعدادی از اراذل و اوباش در محدوده بلوار الغدیر تهران دریافت شد و بررسی‌های اولیه نشان از این داشت، این افراد حالت عادی نداشته و پس از درگیری با شهروندان در خیابان با استفاده از سلاح سرد اقدام به قدرت نمایی و عربده کشی و تخریب خودروها کرده‌اند.

وی با بیان اینکه این افراد با برهم زدن نظم عمومی باعث ایجاد رعب و وحشت شهروندان شدند، افزود: تیم عملیات کلانتری ۱۵۱ یافت آباد سریعاً به محل اعزام و متهمان را که از اراذل و اوباش سابقه دار بودند در حال قدرت نمایی مشاهده و دستگیری متهمان را در دستور کار قرار دادند.

این مقام انتظامی ابراز داشت: مأموران پلیس در یک عملیات ضربتی و با استفاده از قانون بکارگیری سلاح ۴ عامل اصلی درگیری را خلع سلاح و زمین گیر کردند.

سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد: از متهمان سلاح سرد کشف و متهمان پس از انتقال به کلانتری در تحقیقات اولیه به جرم خود و اخلال در نظم و امنیت شهروندان و تخریب خودرو شهروندان اعتراف کردند.

سرهنگ موسوی با اشاره به اینکه امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است و با مخلان نظم و امنیت به جد برخورد می‌شود، خاطر نشان کرد: متهمان برای سیر مراحل قانونی به مقام قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6055084

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها