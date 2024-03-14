تونل شماره یک ایلام مهران امروز زیر بار ترافیک رفت

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد دوستی ظهر پنجشنبه از زیر بار ترافیک رفتن تونل شماره یک کیلومتر ۵ جاده ایلام مهران خبر داد.
وی اظهار داشت: طول این تونل ۸۴۰ متر است و عملیات لاینینگ، احداث جداول کناری و زیرسازی آن به طور کامل به پایان رسیده است.
وی با بیان اینکه عملیات اجرای روشنایی و آسفالت داخل تونل و همچنین راههای طرفین آن با تلاش شبانهروزی همکارانمان در اداره کل راه و شهرسازی، مشاور پروژه و پیمانکار تا شب گذشته در انجام بود، افزود: این تونل امروز ۲۴ اسفندماه، زیر بار ترافیک رفت.
مدیرکل راه و شهرسازی ایلام با اشاره به اهمیت این پروژه، عنوان کرد: با افتتاح این تونل، یکی از پرحادثهترین نقاط جادهای استان حذف و تقریباً تمامی مسیر ایلام به مهران چهار خطه شده است.
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