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۲۴ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۵۲

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام:

تونل شماره یک ایلام مهران امروز زیر بار ترافیک رفت

تونل شماره یک ایلام مهران امروز زیر بار ترافیک رفت

ایلام-مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام گفت: تونل شماره یک ایلام مهران امروز زیر بار ترافیک رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد دوستی ظهر پنجشنبه از زیر بار ترافیک رفتن تونل شماره یک کیلومتر ۵ جاده ایلام مهران خبر داد.

وی اظهار داشت: طول این تونل ۸۴۰ متر است و عملیات لاینینگ، احداث جداول کناری و زیرسازی آن به طور کامل به پایان رسیده است.

وی با بیان اینکه عملیات اجرای روشنایی و آسفالت داخل تونل و همچنین راه‌های طرفین آن با تلاش شبانه‌روزی همکارانمان در اداره کل راه و شهرسازی، مشاور پروژه و پیمانکار تا شب گذشته در انجام بود، افزود: این تونل امروز ۲۴ اسفندماه، زیر بار ترافیک رفت.

مدیرکل راه و شهرسازی ایلام با اشاره به اهمیت این پروژه، عنوان کرد: با افتتاح این تونل، یکی از پرحادثه‌ترین نقاط جاده‌ای استان حذف و تقریباً تمامی مسیر ایلام به مهران چهار خطه شده است.

کد مطلب 6055094

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    • IR ۰۱:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۵
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