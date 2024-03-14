احمد سبحانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متأسفانه در اواخر فصل داشت گندم بعضی از کارشناس نماهای غیرمتخصص توصیه‌هایی می‌کنند که باعث نگرانی و سردرگمی کشاورزان عزیز گندم کار شده است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر افزود: در حالی که در سال زراعی جاری با کاهش شدید بارندگی و کاهش دفعات آبیاری و شور شدن آب و خاک و تجمع املاح در مزارع مواجه بوده‌ایم و بعد از یک دوره دمای نسبی بالا در ماه‌های دی و بهمن با افت شدید دما در اوایل اسفند روبرو بوده‌ایم ریشک های انتهایی گندم و در بعضی مناطق بخش بالایی خوشه‌ها دچار سفیدی و عدم تلقیح شده‌اند.

وی گفت: در بعضی از مناطق مانند بوشکان و دشت پلنگ نیز تغذیه پرندگان مهاجر از آخرین گره گندم باعث قطع ارتباط خوشه با ساقه و سفید شدن کلی یا جزئی خوشه شده است.

وی ادامه داد: متأسفانه بعضی از افراد غیرمتخصص علائم ایجاد شده را به فوزاریوم و یا سن گندم نسبت داده و باعث نگرانی کشاورزان و الزام آنان به خرید و مصرف سموم و کودهای غیرمرتبط شده‌اند که باعث تحمیل هزینه‌های سنگین به کشاورزان گندم کار شده است.

وی گفت: این در حالی است که مدیریت حفظ نباتات استان بوشهر و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها و مراکز در تمامی عرصه‌های تولید گندم حضور یافته و بررسی‌های لازم را انجام داده‌اند و هیچ آثاری از سن گندم و تریپس و فوزاریوم که می‌تواند علائم مشابهی را ایجاد کند نیافته‌اند.

سبحانی یادآور شد: شرایط محیطی نیز برای بروز و فعالیت این عوامل خسارت زا در شرایط کنونی اصلاً فراهم نشده است و قبل از فراهم شدن شرایط محیطی برای هر عامل خسارت زا، مدیریت حفظ نباتات پیش آگاهی لازم را به کشاورزان عزیز اعلام می‌کند.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر ' گفت: علائم سفید شدن ریشک ها و انتهای خوشه گندم در سال زراعی جاری به دلیل شرایط محیطی خاص، تغذیه پرندگان مهاجر، افت ناگهانی دما و تجمع املاح بوده و توصیه‌های لازم برای رفع این عارضه قبلاً اطلاع رسانی شده است.

وی گفت: از کشاورزان انتظار می‌رود هرگونه بروز علائم و یا خسارت را به کارشناسان مرتبط در مجموعه سازمان جهاد کشاورزی استان اطلاع رسانی کنند و توصیه‌های غیرکارشناسی توسط افراد غیرمتخصص را به کار نبندند.