به گزارش خبرنگار مهر، محمد خانچی در گفتوگویی رسانهای با اشاره به کشتارهای غیر مجاز دام در خوزستان، آن را تهدیدی برای سلامت مردم دانست و تاکید کرد: کشتارگاههای صنعتی در شهرستانهای خوزستان باید ساماندهی شوند و کشتار دام در مراکز مجاز و کشتارگاههای استان انجام شود.
وی اظهار کرد: بحث کشتارهای غیرمجاز که در برخی از مناطق خوزستان و بدون رعایت موازین بهداشتی و مقررات ناظر به کشتار دام صورت میگیرد، یک آسیب و تهدید جدی هم در حوزه سلامت و بهداشت محیط و هم بهداشت فردی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
معاون عمرانی استاندار خوزستان با تاکید بر متمرکز شدن کشتار در سطح کشتارگاهها افزود: متولیان حوزه بهداشت و محیط زیست خوزستان باید نظارت دقیقی بر نحوه کشتار دام در مراکز غیرمجاز داشته باشند تا شاهد جمع شدن این مقوله در استان باشیم.
وی خواستار تشکیل کارگروهی متشکل از دستگاههای ذیربط برای رفع مشکلات کشتارگاههای شهرهای باوی، بهبهان، باغملک و امیدیه شد و گفت: بعضی از این کشتارگاهها مدتها است به مرحله نهایی بهره برداری رسیدهاند ولی به دلایلی که قابلیت حل آن وجود دارد، به بهره برداری نرسیدند که باید در اسرع وقت دستگاههای متولی با محوریت مدیرکل امور شهری استانداری و فرماندار شهرستان در خصوص حل این مشکلات اقدامات لازم را انجام شود.
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