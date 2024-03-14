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۲۴ اسفند ۱۴۰۲، ۱۳:۴۱

داور تاجیکستانی اتاق VAR دربی:

امکانات موجود در شهرآورد تهران در سطح استانداردهای بین المللی است

امکانات موجود در شهرآورد تهران در سطح استانداردهای بین المللی است

داور تاجیکستانی مستقر در اتاق VAR برای بازی استقلال و پرسپولیس گفت: ایران می تواند با این تجهیزات در سطح بین المللی میزبانی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، سعداله گلمرادی داور تاجیکستانی مستقر در اتاق VAR برای شهرآورد پایتخت که روز گذشته بین استقلال تهران و پرسپولیس در هفته بیستم لیگ برتر فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۲ برگزار شد گفت: خیلی خوشحالم از جانب فدراسیون فوتبال برای حضور در دربی ۱۰۳ تهران دعوت شدم.

داور بین المللی فوتبال قاره آسیا افزود: نمی‌توانم درباره عملکرد داوران طبق قانون صحبت کنم اما خوشحالم اتمسفر خیلی خوب این دیدار بزرگ در قاره آسیا را دیدم.

گلمرادی درباره امکانات و تجهیزات این اتاق خاطرنشان کرد: از نظر من تجهیزاتی که در VAR برای این دیدار استفاده شد برای تمام استانداردهای جهانی جوابگو است و می‌تواند در بازی‌های بین المللی نیز از آن استفاده شود.

کد مطلب 6055124

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