دیدار انسیه خزعلی با وزیر خانواده و خدمات اجتماعی ارمنستان

به گزارش خبرگزاری مهر، در سومین روز برگزاری نشست ۶۸ کمیسیون مقام زن، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، با ناریک مکارتچیان، وزیر خانواده و خدمات اجتماعی ارمنستان، دیدار و گفت‌وگو کرد

خزعلی ضمن اشاره به نشست دوم زنان تأثیرگذار در ارمنستان، ابراز امیدواری کرد که بانوان سرآمد و تأثیرگذار دو کشور شناسایی شوند و این ظرفیت جهت کمک به خودکفایی و رشد بیشتر بانوان، ارتقای ارتباطات و بهره‌برداری از توانمندی بانوان دو کشور استفاده شود.

ایجاد مشاغل منعطف برای بانوان، استفاده از پلتفرم‌های برخط برای حمایت از عرضه و فروش تولیدات بانوان دو کشور، حمایت از خانواده و همکاری در مقابله با الگوهای انحرافی و روایت‌های مجعول جنسیت و خانواده علی‌الخصوص نشر «ایده جنبش جهانی تعهد به خانواده»، و گسترش دیپلماسی عمومی با بهره‌مندی از اشتراکات و علقه‌های فرهنگی دو کشور از دیگر بیانات معاون رئیس جمهور کشورمان بود که مورد توجه و تأیید طرف ارمنستانی قرار گرفت.

مکارتچیان ضمن ابراز خرسندی از همکاری با کشورمان در خصوص مسائل زنان و خانواده، کشور خود را حامی خانواده معرفی نمود و از تلاش‌های کشورمان در دهه‌های متوالی برای رسیدگی به خانواده‌های جنگ‌زدگان و شهدا تقدیر کرد.

وی تجارب ایران در توانمندسازی بانوان را بسیار ارزشمند توصیف کرد و از پیشنهادات معاون رئیس جمهور کشورمان در راستای همکاری سازنده و توسعه تعاملات استقبال نمود.

از دیگر اعضای هیأت ارمنستان، یکی از نمایندگان مجلس این کشور بود که ضمن اشاره به اشتراکات و سابقه فرهنگی دو کشور، از احترام جمهوری اسلامی ایران به ارامنه ساکن در ایران و حفظ میراث فرهنگی ایشان تشکر و بر توسعه مناسبات تاکید کرد.