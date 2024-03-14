فرار گربه آغشته به مواد شیمیایی/ فوکویاما وضعیت اضطراری اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، بهدنبال سقوط یک گربه به داخل یک تانکر حاوی مواد شیمیایی مرگبار متعلق به یک کارخانه در شهر فوکویامای ژاپن، مقامات این شهر وضعیت اضطراری اعلام کردند.
فیلم دوربینهای نظارتی این گربه را آغشته به مواد شیمیایی در حال فرار از محوطه کارخانه نشان میدهد. این ماده به شدت سمی و سرطانزاست و قرار گرفتن در معرض آن به بروز عوارض جانبی مرگبار میانجامد.
مقامات این شهر به شهروندان هشدار دادهاند که از لمس یا نزدیک شدن به «گربهای که غیرعادی به نظر میرسد» خودداری کرده و بلافاصله با مقامات ذیربط تماس بگیرند.
هرچند تاکنون هیچ تماسی مبنی بر رویت این گربه انجام نشده است اما کارشناسان میگویند که احتمالاً این گربه به دلیل عوارض جانبی ناشی از تماس با ماده شیمیایی مذکور، مرده است.
لمس یا استنشاق «هگزا والانت کرومیوم» به التهاب و تورم پوستی و اختلالهای تنفسی مرگبار منجر میشود و به همین دلیل کارگران کارخانههای شیمیایی، از دستکش و ماسکهای خاص استفاده میکنند.
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