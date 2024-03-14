۴۲۱ نفر در هفتمین جشنواره ابوذر خراسان رضوی شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه سهامی شامگاه پنجشنبه در مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره رسانهای ابوذر خراسان رضوی اظهار کرد: ۴۲۱ نفر از خبرنگاران و روزنامه نگاران استان در این جشنواره شرکت کردند.
دبیر هفتمین جشنواره رسانهای ابوذر خراسان رضوی با بیان اینکه ۷۰ درصد از شرکت کنندگان جشنواره آقایان و ۳۰ درصد بانوان بودند، گفت: ۲۱ و نیم درصد آثار جشنواره امسال مربوط به بخش امام رضایی بود.
وی بیان کرد: جدیترین هدف ما در جشنواره ابوذر جریانسازی در راستای حل مساله بود، اینکه اهالی رسانه مطالبهگری درست را از اساتید بیاموزند و این موضوع را در آثارشان داشته باشند، سعی کردیم این نکته را در محورها و فرآیند جشنواره مدنظر قرار دهیم.
سهامی اظهار کرد: با توجه به مشورتی که از اساتید در زمینه تعیین محورهای جشنواره گرفتیم به سراغ شبکه مسائل استان رفتیم و بر این اساس ۱۳ محور را تعریف کردیم.
دبیر هفتمین جشنواره رسانهای ابوذر خراسان رضوی با بیان اینکه بیشترین مشارکت در محور «امام رضا (ع) ولی نعمت فکری، مادی و معنوی مردم» با ۲۱.۵ درصد بود، اظهار کرد: محور «مطالبهگری از مسئولان تا حل مساله» نیز رتبه دوم آثار ارسالی به جشنواره را به خود اختصاص داده و این موضوع برای ما نویدبخش این بود که جشنواره ابوذر به هدف خود برای زمینهسازی در این زمینه تا حدی رسیده است.
وی ادامه داد: نمیتوانیم ادعا کنیم که به عنوان یک جشنواره این را مشخص کنیم که شرکتکنندگان در چه حوزهای فعالیت کنند اما میتوانیم مشوق و انگیزهبخش باشیم که در این حوزهها فعالیت بیشتری صورت گیرد.
گفتنی است؛ تقدیر از برگزیدگان بخشهای برتر و معرفی کوروش شجاعی از پیشکسوتان عرصه مطبوعات خراسان رضوی به عنوان چهره ماندگار پایان بخش این مراسم بود.
نظر شما