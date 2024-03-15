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۲۵ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۵۳

استاندار قزوین:

زیرساخت‌های فرهنگی و هنری در خور هنرمندان قزوین نیست

زیرساخت‌های فرهنگی و هنری در خور هنرمندان قزوین نیست

قزوین- استاندار قزوین با بیان اینکه زیرساخت‌های فرهنگی و هنری در خور هنرمندان قزوین نیست، گفت: در اراضی بالای اتوبان زیرساخت‌های فرهنگی متعددی پیش بینی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر محمدمهدی اعلایی استاندار قزوین شامگاه پنج شنبه در آئین افتتاح پروژه تئاتر شهر قزوین اظهار داشت: متأسفانه در استان قزوین، زیرساخت‌ها در بسیاری از حوزه‌ها از جمله حوزه هنر و فرهنگ با ظرفیت‌ها، استعدادها و داشته‌های استان بسیار فاصله دارد و برای جبران این مهم باید تلاش زیادی صورت گیرد.

وی افزود: استان قزوین در حوزه تئاتر، سینما، موسیقی و بسیاری از حوزه‌های فرهنگی و هنری، هم در حوزه ظرفیت‌های تولیدی و هم در حوزه علاقه مندی به این هنرها از غنای بالایی برخوردار است ولی متناسب با آن از امکانات برخوردار نیستیم و در حوزه سینما و سالن موسیقی استان مشکلاتی دارد.

اعلایی گفت: نگاه دولت این است که زیرساخت‌های فرهنگی و هنری در سطح کشور و استان تقویت شود و در همین راستا در سفر سال گذشته رئیس جمهور به قزوین منابعی در حوزه فرهنگ و هنر از جمله برای راه اندازی شهرک محتوا جذب شد و امیدواریم این جهت گیری ها برای توسعه فرهنگ و هنر نقش آفرینی بیشتری داشته باشد.

استاندار قزوین اضافه کرد: در راستای حمایت از هنرمندان عمارت سپهدار نیز در اختیار اداره ارشاد قرار می‌گیرد تا این فضای تاریخی تبدیل به گالری هنرهای تجسمی شود.

نماینده عالی دولت در استان اظهار داشت: در اراضی الحاقی بالای اتوبان قزوین تاکید ویژه ای برای زیرساخت‌های فرهنگی و هنری شده است و امیدواریم ظرف سال‌های آینده توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و هنری در خور مردم و هنرمندان شاخص باشد.

استاندار قزوین در پایان با اشاره به فرارسیدن ۲۵ اسفند روز شهادت شهید باکری و روز شهردار افزود: شهید باکری نماد یک مسئول متخصص، متعهد و کاربلد است که به عنوان الگوی خدمت گذاری صادقانه مطرح است، این روز را به تمامی شهرداران تبریک می‌گوئیم و امیدواریم همه ما بتوانیم در راه خدمت مضاعف به مردم در مسیر این شهید عزیز قدم برداریم.

کد مطلب 6055457

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