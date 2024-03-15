به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف‌الله دژکام در خطبه‌های امروز نماز جمعه عبادی سیاسی شیراز ابتدا با بیان اینکه در این زمانه و در عصر فتنه که مرتب به اصول، ارزش‌ها، عقاید و باورهای مردم حمله می‌شود باید به فرموده رسول اکرم (ص) با قرآن مأنوس شویم خاطرنشان کرد: پس باید قرآن بخوانیم و در جلسات قرآن شرکت کنیم و تفسیر قرآن گوش دهیم.

امام جمعه شیراز خاطرنشان کرد: قرآن بهار دل‌ها است و بهار، آبادی و روشنی قلب‌ها را به دنبال دارد و باید با اهمیت دادن به قرآن و بهره بردن از مواعظ آن، بهره‌مندی بیشتری داشته باشیم.

زندگی با آیه‌ها را تجربه کنیم

آیت الله دژکام خطاب به نمازگزاران گفت: اگر با قرآن انس بگیرید، روز قیامت قرآن شما را شفاعت می‌کند زیرا پیامبر فرمود شفاعت قرآن رد نمی‌شود؛ بنابراین اگر با قرآن انس بگیرید می‌گوئیم که در سینه ما آیات قرآن جای دارد و با آیات قرآن زندگی کرده‌ایم. زندگی با آیه‌ها را تجربه کنیم.

نماینده ولی فقیه در فارس تاکید کرد: به لطف خدا امسال در ماه مبارک رمضان طرحی در سراسر کشور راه افتاده با عنوان «مسطورا» یا «زندگی با آیه‌ها» که متولیان این طرح [سازمان تبلیغات اسلامی] سعی نمودند ما را با آیات زندگی‌ساز قرآن بیشتر و مأنوس کنند و برای امسال ۳۰ آیه که دستور زندگی را می‌دهد، در نظر گرفته شده است.

آیت الله دژکام افزود: بنده خواهش می‌کنم این طرح را حتماً دنبال کرده و زندگی خود را با قرآن کریم مأنوس و تنظیم کنیم و در این بهار قرآن که با بهار طبیعت و نوروز نیز همراه با آن هست، تلاش کنیم زندگی ما قرآنی شود تا از شر فتنه‌ها در امان بمانیم.

دلایل ناپسند بودن روزه‌خواری برای مردم تشریح شود

نماینده ولی فقیه در فارس در ادامه با توصیه به تقوا و پرهیزکاری گفت: عده‌ای اگر به هر دلیلی روزه نمی‌گیرد، جلوی مردم روزه‌دار از خوردن و آشامیدن پرهیز کنند.

وی تشریح کرد: اگر دلایل ناصحیح بودن روزه‌خواری برای مردم با فرهنگ شیراز و فارس تشریح شود همه رعایت خواهند کرد و مسلماً ایرانی‌ها این رفتار ناپسند را نمی‌پسندند و انجام نمی‌دهند مگر اینکه غفلت و کوتاهی وجود داشته باشد و شما باید غفلت را رفع کنید.

نماینده ولی فقیه در فارس افزود: برخی به اسم آزادی روزه‌خواری، می‌کنند در حالی که این عمل آزار دیگران است و با آزادی منافات دارد زیرا آزادی نباید موجب سلب آزادی و آرامش دیگران شود، نوعی از آزادی خوب است که انسان را به مقام بالاتری از انسانیت ببرد.

همپای کمیته امداد دستگیر نیازمندان در ایام نوروز باشیم

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان فارس در ادامه در خصوص رسم خوب دستگیری از نیازمندان نیز گفت: در جامعه ما عده‌ای گرفتار هستند و نباید چشم روی هم بگذاریم. کمیته امداد پیش از نوروز جشن نیکوکاری دارد و رسم نوروز را که نیکوکاری است، تقویت کرده و سعی کنیم در ایام نوروز، به هر شکلی که می‌توانیم به دیگران کمک کنیم.

وی افزود: این بیت جناب سعدی یعنی (تو کز محنت دیگران بی غمی، نشاید که نامت نهند آدمی) نشانگر اهمیت انسانیت است که البته برخی مثل رژیم جعلی اسرائیل فاقد این انسانیت است و اگر حیوان و درنده‌خو نبودند اینگونه در فلسطین انسان‌ها به خصوص زنان و کودکان و مردم بی گناه را نمی‌کشتند و و ظلم آشکار و نسل کشی روا نمی‌داشتند.

امام جمعه شیراز در پایان خطاب به اعضای راه یافته به مجلس شورای اسلامی نیز گفت: به فرموده رهبر معظم انقلاب مردم زحمت خود را کشیده‌اند و مسلماً پیروز این میدان مردم هستند اما ممکن است که رفتار برخی نمایندگان، شیرینی این انتخابات را تلخ کند.

وی تاکید کرد: پس پیشاپیش به همه بزرگوارانی که به مجلس راه یافتند عرض می‌کنیم که این نگرانی مقام معظم رهبری را جدی بگیرید و مد نظر خود قرار دهید و منافع ملی را در نظر بگیرید و حرفی نزنید که دشمن را شاد کند.